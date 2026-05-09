Video: el golazo de Enzo Fernández de tiro libre en el Chelsea contra el Liverpool de Mac Allister

El golazo de Enzo Fernández en el Chelsea contra el Liverpool

Enzo Fernández convirtió un golazo de tiro libre en favor del Chelsea contra el Liverpool de Alexis Mac Allister por la Premier Largue de Inglaterra. En el marco de la fecha 36 del torneo, los "Blues" empataron el encuentro a los 35 del primer tiempo después de que el local se ponga en ventaja en el inicio. El volante campeón del mundo con la Selección Argentina se hizo cargo del remate, la pelota no rozó en nadie y fue la igualdad para la visita.

El golazo de Enzo Fernández en el Chelsea contra el Liverpool

El mediocampista con pasado en Defensa y Justicia sacó un remate que ingresó en el arco defendido por Giorgi Mamardashvilli. Si bien pareció en imágenes que la pelota la alcanzó a tocar Wesley Fofana para desviarla y que ingrese, la transmisión oficial le otorgó el tanto a Fernández que sigue sumando gritos en el club. Esta vez lo volvió a conseguir por una vía que domina cada vez mejor y podrá aprovecharla también en la Copa del Mundo.

El futuro de Enzo Fernández en el Chelsea y del club en la temporada

Mientras si futuro en el equipo de Londres es una verdadera incógnita, el exhombre de River Plate no deja de dar que hablar a poco más del comienzo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Los "Blues" no atraviesan su mejor momento a sólo dos jornadas del final del campeonato local y las chances de meterse en un certamen internacional para la próxima temporada son pocas, salvo que ganen todo lo que les queda. Además, tienen como alternativa la final de la FA Cup en una semana contra el Manchester City, con la que podrían sacar boleto a la fase de grupos de la UEFA Europa League.

Enzo Fernández festejando su gol en el Chelsea contra el Liverpool

Sin dudas sería un motivo de festejo para el equipo alcanzar este objetivo ya que no tuvo el mejor año en el resto de las competencias. Para colmo, la salida de Liam Rosenior y el flojo nivel con él al mando trajeron más polémicas que satisfacciones. El propio Enzo Fernández, figura del elenco londinense, también lo sufrió cuando fue suspendido por sus declaraciones en nuestro país acerca de Madrid, las cuales vincularon con una posible salida a la "Casa Blanca" de España.

Los números de Enzo Fernández en el Chelsea

Partidos jugados : 166.

: 166. Goles : 30.

: 30. Asistencias : 29.

: 29. Títulos: Conference League 2025 y Mundial de Clubes Estados Unidos 2025.

Cuándo es la final de la FA Cup entre el Chelsea y el Manchester City

El duelo entre los "Blues" y el equipo "Ciudadano" tendrá lugar el próximo sábado 16 de mayo desde las 11 de la mañana con televisación a confirmar. El mítico estadio de Wembley abrirá sus puertas una vez más para la definición del torneo más antiguo de la historia del fútbol en el que ambos clubes buscarán levantar el trofeo. El elenco comandado por Pep Guardiola ya sacó boleto para la próxima Champions por su puesto en la tabla de la Premier League, pero los de Londres todavía no y pueden meterse en la Europa League si la ganan.