La victoria de México ante Sudáfrica estableció un récord en la historia de los Mundiales

Quiñones marcó el primer gol del Mundial

La espera por ver a la pelota rodar en el Mundial llegó a su fin y lo hizo con la victoria de México frente a Sudáfrica por 2-0. Un encuentro que dejó varios elementos para destacar, pero hay uno de ellos que se vincula con las decisiones arbitrales de Wilton Sampaio que permiten ubicarlo dentro de la rica historia de los mundiales, debido a las tres tarjetas rojas que se mostraron a lo largo de los 90 minutos.

Si se repasa la crónica del partido, es posible apreciar que México contó con la expulsión de César Montes, mientras que Sudáfrica sufrió las pérdidas de Sphephelo Sithole y Themba Zwane de cara al segundo duelo. De momento, la FIFA no comunicó las penas, pero se estima que los tres futbolistas solo deberán cumplir una fecha de suspensión y que estarán en condiciones de ser elegidos en la tercera jornada del Grupo A.

El hecho de que se registren jugadores expulsados generó que sea uno de los partidos con más tarjetas rojas en la historia de los mundiales. Aunque el récord sigue estando en manos de un duelo disputado en el 2006, donde Alemania y Países Bajos expresaron la rápida partida a las duchas de cuatro futbolistas. Además, el hecho de tres profesionales expulsados en una sola jornada es algo que no se ve desde el Mundial de 1938, que fue el duelo entre República Checa y Brasil.

Además, se debe considerar que las tres expulsiones registradas entre México y Sudáfrica marcan una enorme diferencia con lo que sucedió en anteriores mundiales. Por ejemplo, Uruguay 1930 e Italia 1934 son ediciones en donde solo se registró una tarjeta roja. Mientras que en Qatar 2022 tan solo cuatro futbolistas no pudieron completar los 90 minutos porque fueron obligados a marcharse. El detalle es que registro corresponder al certamen completo.

En el otro extremo, es posible apreciar que el Mundial de Alemania del 2006 es la edición con más jugadores expulsados, debido a quea 28 vieron la tarjeta roja. A este evento le sigue la edición de Francia de 1998 con 22 y la de Corea-Japón con 17. Es importante resaltar que los criterios de un certamen a otro van cambiando de gran manera y hay ajustes en la forma en que los referís deben considerar las sanciones.

México comienza a soñar con la clasificación a los 16avos de final

Al tratarse de una ronda de tres partidos, la victoria a México le da un enorme potencial para colocarse como uno de los equipos que avanzará de ronda y estará sumando minutos en los dieciseisavos de final. Solo resta ganarle a Corea del Sur para asegurar la clasificación. Está claro que, entre más puntos sume, las chances de enfrentar a un equipo débil en la siguiente ronda se van a multiplicar de gran manera.

Mientras que el caso de Sudáfrica es preocupante porque se encuentra obligado a ganar lo que le queda para no tener que depender de resultados ajenos. Aunque el comodín del mejor tercer clasificado es otro de los cambios que ofrece el Mundial a partir de esta edición. Es por ello que debe cuidarse de no recibir tantos goles. Además de solucionar las bajas que sufrió con las expulsiones que recibió en su debut.

¿Cómo se clasifican los mejores terceros?

Avanzarán ocho equipos que se encuentren ubicados como mejores terceros. Esto dependerá de la cantidad de puntos recolectados en la fase de grupos. También se pone como criterio de clasificación la diferencia de goles, que Sudáfrica debe cuidarse y bastante en este punto, y por último los goles convertidos. Hay un cuarto elemento y es la cantidad de tarjetas acumuladas, que va desde amarillas a rojas.