Ver San Lorenzo vs. Platense en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

San Lorenzo visita a Platense.

San Lorenzo visita este viernes desde las 21:30 a Platense por la fecha 16 del torneo Apertura. El conjunto que dirige Gustavo Álvarez necesita sumar un triunfo que le permita seguir con chances de clasificar a los playoff del campeonato, en donde desde que asumió el nuevo director técnico no perdió.

El conjunto de Boedo necesita sumar de a tres ante Platense para depender de sí mismo en el último encuentro frente a Independiente, donde se jugará la última ficha para seguir con vida en el campeonato. Un mes que lo tiene con doble competencia al Ciclón, y ante la falta de recambio las alternativas que maneja el entrenador son pocas, por lo que tiene que ser fino en cada decisión.

Por dónde ver San Lorenzo contra Platense

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Platense y San Lorenzo se podrá seguir por ESPN Premium.

Una baja sensible para Gustavo Álvarez

Con vistas a lo que será el cotejo frente al Calamar, Álvarez no podrá contar con Luciano Vietto, quien sufrió una distensión en el isquiotibial de la pierna derecha. Esta lesión le impide jugar lo que queda de la fase regular y le quita una variante importante al entrenador, que se queda sin una alternativa de ataque de cara al partido contra el Santos de Neymar la próxima semana e Independiente en el Nuevo Gasómetro.

Luciano Vietto es baja.

De esta manera, todo indica que Gustavo Álvarez repetirá el equipo por primera vez en su ciclo. Por este motivo, el Ciclón formaría con Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathias De Ritis; Matías Reali, Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. Un once que viene de empatar contra Vélez, con un buen primer tiempo, aunque aún con cierta deuda en lo futbolístico en lo general.

Por otra parte, la preocupación para Álvarez pasa porque Cuello no sea amonestado, ya que de hacerlo llegaría a la quinta y no podría jugar el clásico frente a Independiente, donde el Ciclón se juega el todo por el todo. El delantero acumula 90 partidos jugados con la camiseta de San Lorenzo, en los que marcó 19 goles y aportó 7 asistencias, siendo una pieza importante del equipo.

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