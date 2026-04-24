Franco Colapinto en CABA: así serán los cortes de tránsito para montar el circuito en Palermo

Franco Colapinto llega a Argentina.

El corredor argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto se presenta en la ciudad de Buenos Aires para brindar el "Road Show to BA 2026". Se trata de una exhibición callejera que realizará el piloto por las calles porteñas durante seis horas, en donde se ofrecerá también música en vivo y las vueltas del pilarense serán un deleite para los fanáticos del automovilismo, que volverán a tener un auto de la máxima categoría en el país tras 14 años.

La primera salida ocurrirá a las 12:45, cuando Colapinto haga la vuelta inaugural al volante de un Lotus E20 del 2012, un vehículo con motor Renault V8 que porta la estética de BWT Alpine Formula One Team. El evento está estructurado en cuatro salidas, con un hito de alto impacto histórico a las 14:30. En ese momento, el oriundo de Pilar tomará el mando de la Flecha de Plata, el Mercedes que manejó el cinco veces campeón de la F1 Juan Manuel Fangio, mientras que dará una tercera vuelta a las 15:15, nuevamente con el Lotus E20, que servirá de cierre a la presentación con monoplazas, y por último, 15:55 horas saludará desde un bus descapotable.

Cómo serán los cortes de tránsito para el circuito donde corre Colapinto

Cortes por el Road Show BA 2026.

Miércoles 22 al domingo 26

A partir de las 9:

Corte total en la Avenida Iraola, entre la Avenida Sarmiento y la Avenida Infanta Isabel, para el montaje del escenario principal.

Jueves 23

A partir de las 22:

Corte de contracarril y bicisenda norte de la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.

Corte del carril sur de la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.

Corte del primer y segundo carril sur de la Avenida del Libertador, entre la Avenida Sarmiento y la Avenida Casares.

Corte del primer carril del lado norte en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta y la Avenida del Libertador.

Uso de carriles para estacionamiento de producción en la Av. Colombia y la Av. Adolfo Berro.

Viernes 24

A partir de las 20:

Ocupación del carril pegado al Monumento a los Españoles para la instalación de pantallas LED.

Sábado 25

A partir de las 8:

Corte total de Av. Sarmiento entre Av. Santa Fe y Av. Figueroa Alcorta.

A partir de las 16:

Corte total en la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.

Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta y la Avenida Colombia.

Corte total en calles transversales Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro, República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche (entre Juan F. Seguí y la Avenida del Libertador).

Corte total en el cuadrante de la Avenida Infanta Isabel, la Avenida Iraola y la Avenida Presidente Pedro Montt.

Domingo 26: día de la exhibición

De 7 a 18:

Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Santa Fe y la Avenida Figueroa Alcorta.

Corte total en la Avenida del Libertador, entre Ugarteche y Jerónimo Salguero.

Corte total en la Avenida Adolfo Berro, entre la Avenida Casares y la Avenida Sarmiento.

Corte total en la Avenida Cerviño, entre Bullrich y Colombia; y entre Salguero y República de la India.

Corte total en Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Cerviño.

Hasta el miércoles 29

Corte total en la Avenida Infanta Isabel, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Presidente Pedro Montt, para la instalación de módulos de oficina y backstage. Se utilizará la zona comprendida por la Plaza Seeber, el Parque Almirante González Fernández, la Plaza Holanda, el Parque Tres de Febrero y la Plaza Sicilia, con un vallado perimetral progresivo.

Dónde habrá pantallas LED para ver a Colapinto

El corredor llega al país.