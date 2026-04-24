La UE se enfrenta con EEUU por el impuesto sobre las emisiones de carbono en el transporte marítimo

FOTO DE ARCHIVO: El portacontenedores Epaminondas, en Nápoles, Italia

Por Kate Abnett y ​Jonathan Saul

BRUSELAS/LONDRES, 24 abr (Reuters) - Los países de la Unión Europea acordaron el viernes seguir presionando para que se establezca un ‌precio global para las emisiones ‌de CO₂ del transporte marítimo en las negociaciones de la ONU de la próxima semana, lo que plantea un nuevo posible enfrentamiento con Estados Unidos en torno a la propuesta.

Los Gobiernos reunidos en la Organización Marítima Internacional decidieron el año pasado posponer el plan climático un año, después de que el Gobierno de Trump se ​opusiera firmemente a ⁠la medida y amenazara con imponer sanciones y restricciones de visado ‌a los delegados que la apoyaran.

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Esto no ha impedido ⁠que los países europeos intenten reactivar ⁠el plan, según la posición negociadora de la UE para las conversaciones de la OMI de la próxima semana, a la que ha ⁠tenido acceso Reuters.

Los países de la UE "se opondrán a cualquier ​intento" de excluir las medidas climáticas de las ‌negociaciones de la reunión, según el ‌documento.

Los países de la UE considerarán cambios en el plan ⁠original de fijación de precios del carbono si esto ayuda a recabar apoyos, según el documento. Sin embargo, algunos funcionarios de la UE se mostraron pesimistas sobre la posibilidad de que se ​apruebe cualquier acuerdo ‌de compromiso sobre las medidas climáticas, dada la firme oposición de EEUU.

Un total de 57 países —entre ellos, China y los principales Estados marítimos, incluida Liberia— votaron a favor de aplazar el precio del carbono en la reunión de ⁠octubre, frente a los 49 que intentaron alcanzar un acuerdo.

Entre los partidarios se encontraban países europeos, Brasil y algunos pequeños países insulares vulnerables al cambio climático.

Una coalición de los tres principales registros navieros del mundo —Liberia, Panamá y las Islas Marshall—, junto con empresas de petroleros como la saudí Bahri, instó a los miembros de la OMI a considerar alternativas ‌al plan original de fijación de precios del carbono cuando se reúnan la próxima semana.

"El apoyo al marco en su forma actual ha seguido erosionándose" desde la reunión de la OMI del año pasado, afirmaron en un comunicado.

La decisión de la OMI del año pasado dividió a ‌la UE, ya que Grecia y Chipre —ambos países con importantes industrias navieras— rompieron filas con el bloque y se abstuvieron en la votación, en lugar ‌de apoyar la ⁠propuesta climática respaldada por la UE.

Grecia, Malta e Italia se negaron a respaldar la nueva posición negociadora ​de la UE, que fue aprobada por una mayoría reforzada de países de la UE, según informaron fuentes oficiales.

Con información de Reuters