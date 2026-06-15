Vargas confía en que Suiza puede ganar grupo en el Mundial tras "toque de atención" en el debut

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo B - Catar contra Suiza

​El empate de Suiza 1-1 con Qatar tras su avalancha ofensiva en ‌el debut ‌en el Mundial supuso una llamada de atención y una advertencia contra la complacencia, pero el equipo aún puede ganar su grupo, afirmó el lunes el delantero Rubén Vargas.

Qatar aguantó ​los ataques suizos durante ⁠todo el partido del Grupo ‌B antes de empatar 1-1 ⁠y sumar su primer ⁠punto en un Mundial.

Suiza realizó 26 disparos a puerta en Santa Clara, su ⁠cifra más alta registrada en un ​partido de Mundial desde ‌1966, según Opta Analyst.

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"Este ‌partido ha sido, obviamente, un toque ⁠de atención para nosotros", declaró Vargas en una rueda de prensa en la concentración del equipo en ​San ‌Diego.

"Te pones nervioso en el partido cuando ves que no vas a marcar el segundo gol para sentenciar (...) el fútbol ha ⁠escrito muchas historias, al final solo hace falta una ocasión".

Vargas, que juega en el Sevilla español, dijo que Suiza había sido criticada por su falta de acierto frente a la valla rival y ‌sus fallos defensivos del sábado, pero que la confianza seguía siendo alta de cara a los partidos contra Bosnia y la coanfitriona Canadá, que también empataron ‌su primer partido.

"Es lo que hay. Nosotros sumamos un punto, los demás también. ‌Todo es ⁠posible, aún podemos ganar el grupo, no debemos obsesionarnos por ​no haber ganado el partido", destacó.

Con información de Reuters