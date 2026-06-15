Vargas confía en que Suiza puede ganar grupo en el Mundial tras "toque de atención" en el debut

El empate de Suiza 1-1 con Qatar tras su avalancha ofensiva en el debut en el Mundial supuso una llamada de atención y una advertencia contra la complacencia, pero el equipo aún puede ganar su grupo, afirmó el lunes el delantero Rubén Vargas.
Qatar aguantó los ataques suizos durante todo el partido del Grupo B antes de empatar 1-1 y sumar su primer punto en un Mundial.
Suiza realizó 26 disparos a puerta en Santa Clara, su cifra más alta registrada en un partido de Mundial desde 1966, según Opta Analyst.
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"Este partido ha sido, obviamente, un toque de atención para nosotros", declaró Vargas en una rueda de prensa en la concentración del equipo en San Diego.
"Te pones nervioso en el partido cuando ves que no vas a marcar el segundo gol para sentenciar (...) el fútbol ha escrito muchas historias, al final solo hace falta una ocasión".
Vargas, que juega en el Sevilla español, dijo que Suiza había sido criticada por su falta de acierto frente a la valla rival y sus fallos defensivos del sábado, pero que la confianza seguía siendo alta de cara a los partidos contra Bosnia y la coanfitriona Canadá, que también empataron su primer partido.
"Es lo que hay. Nosotros sumamos un punto, los demás también. Todo es posible, aún podemos ganar el grupo, no debemos obsesionarnos por no haber ganado el partido", destacó.
Con información de Reuters