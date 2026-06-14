El petróleo cayó más de un 4% tras el acuerdo entre EE.UU. e Irán

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra un gráfico de acciones al alza y las palabras "Oil Market"

Los precios del ‌petróleo ‌bajaban con fuerza el lunes después de que el presidente de ​Estados ⁠Unidos, Donald ‌Trump, y ⁠el viceministro ⁠de Asuntos Exteriores de Irán anunciaran ⁠que habían ​llegado a ‌un acuerdo ‌para poner fin ⁠al conflicto y reanudar el ​tráfico ‌por el estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo ⁠Brent caían 3,51 dólares, o un 4,02%, hasta situarse en 83,82 dólares a las ‌2203 GMT, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense se ‌situaba en 80,95 dólares el barril, ‌con ⁠un descenso de 3,93 ​dólares, o un 4,63%.

Trump anuncia que alcanzó un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que alcanzó un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz tras más de tres meses de conflicto.

En una publicación en su red social Truth Social, el líder republicano explicó que, a cambio de la reapertura del estrecho, Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo impuesto a la entrada y salida de buques en puertos iraníes.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!", escribió Trump, sin ofrecer más detalles del acuerdo.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que actuó como mediador entre Washington y Teherán, confirmó la existencia del acuerdo y anunció que la firma oficial se producirá el viernes 19 de junio en Suiza.

"Ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano", destalló.

Con información de Reuters