Kempes fue campeón en Argentina 1978.

El Mundial 2026 ya se ha puesto en marcha y la Selección Argentina tiene programado su debut para la noche de este martes contra Argelia, que llega con buenos resultados a la cita máxima. De hecho, el conjunto africano viene de derrotar a Países Bajos por 1-0 y de golear a Bolivia por 4-0 en los últimos amistosos, por lo que podría ser un buen desafío para los vigentes campeones del mundo para comenzar a tomar ritmo.

Justamente en la previa a este primer partido por el Grupo J, Mario Alberto Kempes se refirió al presente de la “Albiceleste” y a sus posibilidades de retener la Copa del Mundo y alcanzar la cuarta estrella. “Para mí sigue siendo la favorita, realmente Scaloni está haciendo un muy buen trabajo”, comenzó el campeón de Argentina 1978 en una reciente entrevista con ESPN, en la que analizó cómo llegan los campeones defensores.

“Ha habido algunos recambios, algunos retoques, que han sido positivos por lo menos hasta ahora”, señaló el goleador de la primera conquista argentina. En este sentido, Kempes considera que el recambio generacional ha sido positivo hasta el momento, sobre todo considerando la continuidad de algunos referentes que hacen más llevadera la transición, aunque eso no quita que haya algunas cuestiones a resolver.

Y es que para el “Matador” el principal problema que tiene el seleccionado nacional es el estado físico de algunos jugadores, ya que varios llegaron tocados a la concentración y atravesaron semanas de recuperación entre los amistosos. “Lo que quizás me preocupa un poquito es la cantidad de lesionados. A lo mejor no llegan con ese bagaje positivo de haber entrenado tranquilamente”, advirtió.

A pesar de esto, Kempes resaltó que el cuerpo técnico acompaña a cada uno de ellos y que también se ha consolidado el compromiso de dar un paso al costado ante alguna molestia que consideren importante. “Scaloni está permanentemente con ellos. Los jugadores son conscientes de que si estoy lesionado, lo voy a decir para no hacer fracasar al equipo”, agregó, resaltando que no hay egoísmo dentro del plantel.

Scaloni dirigirá su segundo Mundial con Argentina.

¿A qué hora juega Argentina?

A partir de las 22:00, la Selección Argentina se enfrentará este martes a Argelia en la apertura del Grupo J en el Kansas City Stadium. Será apenas el segundo enfrentamiento entre ambos equipos, que solamente se vieron las caras en un amistoso disputado en 2007, ocasión en la que la “Albiceleste” se impuso por 4-3 en el Camp Nou.