Estela de Carlotto despidió con emotivas palabras a Taty Almeida, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo, quien murió este domingo por la noche a los 95 años. En diálogo con C5N, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo se mostró muy conmocionada por la noticia: "Tengo una tristeza enorme. Con todo lo que nos ha tocado vivir esto me duele mucho, pero con fuerza y amor tenemos que empujar", declaró.

Estela recordó a Almeida como "una mujer muy activa, que estaba presente constantemente y que siempre se hacía escuchar" y expresó que su fallecimiento fue "inesperado", ya que "sabíamos que tenía problemas de salud pero no tan serios". "Lo que ella dio servirá para el presente y futuro", sentenció.

Referentes de Derechos Humanos, de la política y de la lucha lloran la muerte de Taty Almeida

Este domingo 14 de junio por la tarde murió Taty Almeida, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo, a sus 95 años. Minutos después de conocerse la triste noticia, numerosos referentes de la política y de organizaciones de derechos humanos la despidieron con sentidos mensajes en redes sociales.

La emotiva despedida de Estela de Carlotto a Taty Almeida: "Lo que ella dio servirá para el presente y futuro".

El Premio Nobel de La Paz, Adolfo Pérez Esquivel, habló en C5N y más allá de enterarse recientemente de la noticia, el referente de los Derechos Humanos reconoció que "Taty partió, pero no se fue". Además, hizo hincapié en la lucha histórica que llevó adelante en busca de su hijo, Alejandro.

"Te voy a extrañar un montón! Gracias Taty por tu vida, lucha y amor!", escribió Horacio Pietragalla en la red social X. "Su compromiso, su coherencia y su presencia permanente en cada una de las luchas populares la convirtieron en un ejemplo de dignidad, memoria y resistencia para generaciones enteras", publicó por su parte la Central de Trabajadores Argentina Autónoma, mientras que Daniel Filmus la definió como "una madre que representa el amor de todas las madres".

El mensaje de Taty Almeida en su última aparición pública: "La lucha continúa"

Al tomar la palabra, Almeida agradeció la distinción y recordó a las Madres que ya no estaban presentes. "En mí están todas las Madres: las que aún están, las que no están pero siempre van a seguir estando", expresó. La referente también recordó a su hijo Alejandro, desaparecido cuando tenía 20 años y cursaba el primer año de Medicina. "Antes que nada era un militante político", afirmó.

Uno de los momentos más recordados de su discurso llegó cuando reivindicó el valor de la militancia y se dirigió especialmente a las nuevas generaciones. "Militancia es compromiso. Compromiso que han tomado tantos jóvenes, que son nuestra esperanza. Ustedes son los que van a continuar luchando por la Memoria, la Verdad y la Justicia", señaló y agregó: "La lucha no termina, la lucha continúa".

Además, Taty recordó que cada vez quedaban menos integrantes de la generación fundadora de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. "Quedamos tres Madres, nada más, y dos Abuelas", dijo en una de las frases que más repercusión tuvieron aquella jornada aunque, lejos de transmitir resignación, insistió: "Ya hemos pasado la posta. De a poquito, porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie".