Bélgica busca tomar el mando del Grupo G con una victoria en su debut frente a Egipto: DT

Entrenamiento de Bélgica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Bélgica intentará tomar la iniciativa en el Grupo G del Mundial en su debut frente a Egipto, ‌dijo el domingo el ‌seleccionador Rudi García, aunque advirtió a sus jugadores que se mantuvieran alerta ante un equipo al que describió como uno de los mejores que ha dado África.

El partido del lunes enfrenta a los equipos más fuertes de la zona, en la que también figuran Irán y Nueva Zelanda, lo que significa que no ​es necesariamente decisivo ⁠para ninguno de los dos.

Sin embargo, al ganador del grupo ‌le espera un partido de la primera ronda ⁠de eliminación directa -y, potencialmente, de octavos de ⁠final- en Seattle, cerca de los campamentos base de ambos equipos, y el encuentro supone una gran oportunidad para que Bélgica o ⁠Egipto tomen la iniciativa, dijo García.

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"Nos vamos a centrar ​en nuestros puntos fuertes, queremos ser protagonistas", ‌dijo García a periodistas. "Mañana tenemos que ‌darlo todo, como si fuera la final".

Se mostró muy elogioso ⁠con la selección egipcia, que cuenta con talentos de talla mundial en los delanteros Mohamed Salah y Omar Marmoush, y que además presume de un sólido historial defensivo, afirmando que "es una ​de las ‌mejores selecciones africanas de todos los tiempos".

Pero añadió: "Todos los equipos tienen puntos débiles (...) mañana veremos si podemos aprovecharlos".

Bélgica quedó eliminada en la fase de grupos en 2022 y García se mostró prudente cuando se le preguntó qué ⁠objetivos tenía con una plantilla tan talentosa a su disposición.

"Hay que ir paso a paso: salir de la fase de grupos, pero queremos terminar primeros del grupo", dijo.

Para ello tendrán que lidiar con las altas temperaturas de Seattle, algo en lo que les ayudarán las pausas para hidratarse, aunque García señaló que estas eran importantes por otros ‌motivos.

"Para mí, es más un descanso para el cuerpo técnico que un descanso para refrescarse, así que para mí es muy importante", sostuvo García.

El lunes será el primer partido de García como seleccionador en un Mundial, así como la primera vez que el capitán ‌Youri Tielemans lidere a Bélgica en un gran torneo.

El centrocampista dijo que espera aprovechar el optimismo tras el triunfo con el Aston Villa ‌en la Europa ⁠League el mes pasado, pero, al igual que su entrenador, se mostró cauteloso.

"Puedo decir que todos los ​primeros partidos tienen mucho nervio (...) así que dependerá de nosotros empezar bien", dijo Tielemans. "Hay que ir por todas, sin remordimientos, y entonces todo puede pasar".

Con información de Reuters