Boca Juniors pasa por un momento de tranquilidad gracias al presente en la Liga Profesional y la Copa Libertadores. Si bien la última derrota en el certamen cotinental desacopló alguna pieza, el conjunto de la Ribera no tiene un presente con sobresaltos. Pero parece que el equipo dirigido por Claudio Úbeda se le "escapó la tortuga" con una joya de las juveniles.

Dylan Gorosito es uno de los jugadores con más proyección en Boca Juniors. A sus 20 años, el lateral derecho es la gran figura de la Reserva que dirige Mariano Herrón y los hinchas lo piden a gritos para la Primera. Sin embargo, Úbeda apenas le dio participación en un solo partido desde que asumió como entrenador y ni siquiera suele incluirlo entre los convocados.

El panorama se vuelve aún más complejo porque apareció una oferta concreta desde Europa. Según informó el sitio Planeta Boca Juniors, y de acuerdo con lo que reveló el periodista Martín Costa en Radio Splendid, un equipo de Italia está interesado en llevarse al joven lateral en calidad de préstamo para el mercado de junio.

Si bien todavía no trascendió el nombre del club italiano, el interés es real y la dirigencia xeneize ya está al tanto de la situación. La pelota quedó del lado del Consejo de Fútbol, que deberá definir si lo deja salir en busca de rodaje o lo retiene pensando en el futuro.

Por qué Úbeda no apuesta por Gorosito

En el puesto de lateral derecho, Boca tiene un problema. Marcelo Weigandt viene siendo titular, pero su rendimiento no termina de convencer ni al cuerpo técnico ni a los hinchas. La solución más lógica parecería ser darle una chance a Gorosito, pero el DT tiene sus razones para no hacerlo.

Según Planeta Boca Juniors, Úbeda entiende que el juvenil no está preparado físicamente para el nivel de exigencia de la Primera División. Además, tiene a Juan Barinaga como lateral suplente y lo considera por delante en la consideración. Así las cosas, Gorosito apenas disputó dos partidos con la camiseta azul y oro y hoy su futuro es una verdadera incógnita.

Un lateral con cartel pero sin minutos

La situación de Gorosito pone en evidencia una contradicción que se repite en el fútbol argentino: un juvenil con enorme potencial que no encuentra espacio en el primer equipo mientras en Europa ya lo miran con interés. Si la dirigencia no le abre la puerta a una cesión, el riesgo es que el jugador se estanque sin sumar los minutos que necesita para su desarrollo.

La definición llegará en las próximas semanas, cuando se abra formalmente el mercado de pases de mitad de año. Por lo pronto, la oferta italiana está sobre la mesa y Riquelme deberá tomar una decisión que puede marcar el futuro de una de las promesas más interesantes del club.