El enojo de Leandro Paredes con el Chelo Weigandt que llamó la atención de todos

La jugada se produjo en el final del partido y pudo haberle dado el empate a Boca.

En el marco de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca visitó a Barcelona en Ecuador y regresó a la Argentina con una derrota. Si bien su suerte en la zona D no está definida, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda debe mejorar para avanzar de ronda y cuidar que no haya problemas dentro del vestuario. Esto último se vincula con el enojo que Leandro Paredes mostró hacia Marcelo Weigandt en medio del encuentro.

Si se observa la tabla de posiciones, el conjunto de La Ribera se encuentra ubicado en la tercera posición, que es producto de dos victorias y dos derrotas. De momento, está eliminado de la Copa Libertadores y pasaría a disputar la instancia de 16avos de final de la Copa Sudamericana. Si esta tendencia se mantiene, se trataría de un enorme golpe para un equipo que se armó para llegar bien lejos en uno de los certámenes más importantes a nivel internacional.

Otro detalle a no descuidar es la relación entre los jugadores. A los 42 minutos del complemento, Marcelo Weigandt recibió una pelota solo en el sector derecho del campo de juego y, al momento de resolver, no logró entender qué quiso hacer. El disparo esbozó un intento de centro, pero también entregó la sensación de que se trató de un remate hacia el arco. Lo que sí es claro es que se trató de una situación desperdiciada para lograr el empate en el marcador.

Si se hace foco en la jugada, se puede apreciar que Leandro Paredes se quedó observando el desarrollo de la misma y, cuando su compañero la culmina, no pudo evitar mostrar un gesto de desaprobación enorme. Uno que explica cierto fastidio y cansancio por la reiterada toma de malas decisiones. El capitán de Boca esperaba que el disparo culminara en un centro atrás para sorprender a los jugadores de Barcelona de Ecuador.

“Hicimos un esfuerzo increíble, pero no alcanzó. Creamos un montón, pero si no concretás, el rival también juega y golpearon en el momento justo”, expresó el experimentado volante en contacto con los medios. A pesar de este gesto hacia sus compañeros, los comentarios que se desprenden desde el vestuario son que hay una buena relación y que aquel fastidio quedó en el campo de juego.

¿Qué necesita Boca para pasar de ronda?

Lo primero a señalar es que el conjunto de La Ribera salió beneficiado en cierta manera después del empate que se registró entre Cruzeiro y la Universidad Católica. Sin embargo, el equipo argentino se encuentra en el tercer escalón de la tabla de posiciones y esto expone que de momento pasaría a jugar los 16 avos de final de la Copa Sudamericana en la segunda parte de la temporada.

En lo que respecta a Boca, es necesario que gane los dos partidos que le quedan en el calendario. Esto implica sumar puntos ante Cruzeiro y Universidad Católica en la Bombonera. El detalle de que ambos sean condición de local es un elemento más para comenzar a pensar que tal vez se produzca la clasificación. No obstante, un empate podría generar que los dirigidos por Claudio Úbeda lleguen obligados a la última fecha y hasta dependan de resultados ajenos.