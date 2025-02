Zverev estalló contra el público del Argentina Open tras el golpe de Cerúndolo: "Comportarse"

Argentina Open: Alex Zverev no ocultó su bronca por los chiflidos que sufrió ante Francisco Cerúndolo.

El Argentina Open de tenis viene dando sorpresas desde su inicio y una de ellas ocurrió en la noche del viernes. Luego de caer ante Francisco Cerúndolo en tres sets por los cuartos de final, Alexander Zverev, número 2 del mundo, apuntó contra el público argentino, con duras palabras, por el comportamiento en la cancha.

El 3-6, 6-3 y 6-2 a favor del argentino en 2h12m de juego significó un golpe para "Sacha", máximo favorito a quedarse con el ATP 250. Sin embargo, lo que más molestó al alemán no fue la derrota, sino las interacciones que tuvieron los hinchas argentinos durante todo el encuentro.

Luego del match, Zverev acudió a conferencia de prensa y manifestó su incomodidad por lo sucedido en el court Guillermo Vilas: "Me encantó Argentina. El único problema es que el público no sabe cómo comportarse durante un partido de tenis y eso es un poco triste".

Es que, como suele suceder cada vez que un argentino enfrenta a un rival de otra nacionalidad, el público chifló y le gritó al europeo en varias oportunidades, situación que obligó a Cerúndolo y hasta el umpire a pedir calma. "La organización es brillante, el torneo es excelente y la gente que trabaja es increíble, pero el público te lo hace muy difícil si no sos argentino”, sentenció Alex, que seguirá la gira sobre polvo de ladrillo en el futuro cercano.

El partido, que debió interrumpirse dos veces por lluvia, tuvo un comienzo arrollador del teutón. Sin embargo, a partir del segundo set, Francisco dio vuelta la dinámica con una tremenda personalidad gracias a su temible derecha y accedió a la semifinal, instancia en la que se enfrentará a Pedro Martínez, el español número 41 del mundo, que avanzó gracias al retiro del italiano Lorenzo Musetti.

Adiós Schwartzman: el 'Peque' se retiró del tenis tras quedar afuera del Argentina Open

Este jueves, Diego Schwartzman oficializó su retiro del tenis profesional. Luego de su derrota por 6-2 y 6-2 frente al español Pedro Martínez en la segunda ronda del Argentina Open, el 'Peque' cerró una exitosa trayectoria con cuatro títulos ATP en su vitrina y un período en el que estuvo rankeado entre los diez mejores del mundo (alcanzó el octavo puesto en 2020).

A sus 32 años, se fue ovacionado por todo el estadio, que el miércoles lo vio mostrando destellos de su mejor nivel en la victoria frente al chileno Nicolás Jarry. "Todos estos años fueron increíbles. Argentina ha tenido monstruos del tenis y yo no les toqué ni los talones, pero toqué otra fibra en la gente", declaró tras la derrota con la que puso punto final a su camino en el deporte.

Las declaraciones del 'Peque' Schwartzman tras su retiro: "Intenté"

El ex número ocho del mundo bromeó después de su caída frente al español Martínez: "Oficialmente jubilado", dijo entre risas. "Intenté estar lo más enfocado posible, pero no podía. La cabeza y el cuerpo no conectaban. Lo competitivo lo tengo hasta el último segundo, pero voy a hacer como que el partido no existió. No tengo más que palabras de agradecimiento", añadió.

Schwartzman destacó la intención de buscar vivir un buen momento junto con su entorno a lo largo de su trayectoria: "Siempre intenté disfrutarlo con la familia, mi novia, mis amigos y mis entrenadores. En cada momento y cada detalle intenté estar con ellos para que disfruten a la par mía. Esto llegó a su fin y me va a tocar disfrutar desde otro lado". Además, habló sobre el impacto que tuvo gracias a su carisma con los fanáticos: "Todos estos años fueron increíbles. Argentina ha tenido monstruos del tenis y yo no les toqué ni los talones, pero toqué otra fibra en la gente. Eso hizo que me quieran y fue espectacular"

Los títulos que ganó el 'Peque' Schwartzman en su carrera