Impacto en el tenis por el triunfo de Diego Schwartzman en el Argentina Open

En su último torneo como profesional, el 'Peque' se metió entre las mejores 16 raquetas del circuito que se disputa en Buenos Aires.

Diego Schwartzman obtuvo un enorme triunfo en el Argentina Open: el tenista de 32 años, que ya anunció que se retiraría del tenis una vez finalizada su participación, venció al chileno Nicolás Jarry por 7-6 (12), 4-6 y 6-3 en dos horas y 55 minutos. Luego de que el encuentro se postergara para este miércoles a causa de las lluvias, el 'Peque' hizo su presentación en el torneo con una gran victoria frente a un duro rival. Su próximo rival en octavos de final será el español Pedro Martínez.

Con un 'last dance' en su tierra natal, el ex número 8 del mundo y ganador de cuatro títulos ATP le pondrá un punto final a su carrera. Frente al actual número 44 en el escalafón mundial, mostró un juego aguerrido y fiel a su estilo, incomodando a su rival que tuvo una tarde poco precisa. Los seis meses de parate (jugó un sólo encuentro en Rosario la semana pasada) no se notaron en absoluto: con mente fría, se impuso en un extenso tie-break en el primer parcial (12-10 a su favor) y supo aprovechar la ventaja obtenida en el último para irse ganador y pasar de ronda.

"Tengo dos expectativas distintas. En lo deportivo no son muchas; hace cinco meses que no compito y trataré de hacer lo mejor que pueda para la gente y para mí. Ganar o perder partidos no es un objetivo, sino dar un espectáculo en los últimos dos torneos de mi carrera. En dos semanas me jubilo del deporte, ja. Quiero disfrutar del rato que esté en cancha", declaró hace una semana en una conferencia de prensa.

Quién será el rival de Diego Schwartzman en los octavos de final del Argentina Open

En los octavos de final del Argentina Open, el 'Peque' enfrentará al español Pedro Martínez, número 41 en la actualidad. El partido se jugará este jueves en el Estadio Guillermo Vilas a partir de las 14:40 horas.

El mensaje completo de Diego Schwartzman en redes sociales anunciando su retiro

¡Qué viaje! Cuántos momentos que jamás imaginé, cuántas anécdotas que jamás soñé, cuánta gente conocí, que me ayudó a crecer, que me enseñó tanto, que me convirtió en un jugador y una persona mucho mejor de lo que alguna vez alguien creyó que sería incluyéndome.

La placa de despedida para el 'Peque' en la pasada edición del US Open, el último Grand Slam que disputó.

Cada rincón de la cancha, cada segundo entrenando, cada punto compitiendo, cada momento fui inmensamente feliz. Lo viví con tanta intensidad que hoy me resulta difícil mantener. Todos esos momentos tan lindos se han convertido en algo que hoy lleva peso y me cuesta seguir disfrutando plenamente. Por un lado, dejar una vida que me dio tanto es una decisión demasiado difícil, pero, por otro lado, lo feliz que fui jugando al tenis me impulsa a seguir queriendo mantener la sonrisa dentro y fuera de la cancha como siempre lo hice. Sin embargo, hoy esa sonrisa por momentos me cuesta encontrarla. En mi interior, un animal competitivo me impide disfrutar, jugar y viajar como solía hacerlo. Quiero que mis últimos torneos sean una decisión propia. Que este 2024 sea de esa manera, ojalá teniendo la oportunidad de competir en los torneos que más disfruto. Y en 2025, en Argentina, poder tener mi momento final, el más hermoso cierre que pueda imaginar.

A mis entrenadores, preparadores físicos, fisios, Luchito Spena, mis rivales, compañeros. A mis amigos que los amo. Mis hermanos y mis viejos que desde chiquito volamos demasiado alto cumpliendo sueños en familia, y sin ustedes nada hubiera sucedido, Euge que es la mejor compañera que me podía tocar para compartir la vida y Pico que fue un gran Guía desde que tengo uso de razón en mi carrera. Gracias! Gracias de corazón.

El tenis me ha dado todo lo que tengo y mucho más que llevaré conmigo para siempre. Fue un viaje maravilloso y ustedes fueron una parte vital de él. Por eso quería comunicarlo acá y agradecerles porque “El Peque” tuvo una vida de gigante