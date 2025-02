Diego Schwartzman reveló cómo será el fin de su carrera en el tenis

El tenista argentino Diego Schwartzman, ex número 8 del mundo, está muy cerca de no jugar nunca más al tenis de manera profesional. El jugador argentino se despedirá en el Argentina Open y brindó una conferencia de prensa previa al debut en el YPF Challenger. Al respecto aseguró: "Trataré de hacer lo mejor que pueda para la gente y para mi".

Schwartzman tendrá el estreno en la jornada nocturna del martes: jugará con su compatriota Camilo Ugo Carabelli (110°), sexto favorito. Actualmente está en el puesto 358° del ranking mundial. “Tengo dos expectativas distintas. En lo deportivo no son muchas; hace cinco meses que no compito y trataré de hacer lo mejor que pueda para la gente y para mí. Ganar o perder partidos no es un objetivo, sino dar un espectáculo en los últimos dos torneos de mi carrera. En dos semanas me jubilo del deporte, ja. Quiero disfrutar del rato que esté en cancha”, valoró el diestro de 32 años, de sobresaliente carrera al consagrarse en los ATP de Estambul 2016, Río de Janeiro 2018, Los Cabos 2019 y en el Argentina Open 2021.

Justamente el Argentina Open marcará su despedida oficial en la semana próxima. “Los primeros meses no debe afectar tanto. Todavía no me doy cuenta; con otro ritmo pero sigo estando acá. Quedan un par de semanas hasta que caída en ese día a día. Soy bastante sentimental. No me pongo nervioso en los días previos pero creo que lo voy a sentir unos minutos antes de empezar con la acción”, señaló.

Schwartzman elogió al Jockey Club de Rosario, sede del Challenger más importante que se disputa en la Argentina y que entrega 125 puntos al campeón: “El club es espectacular y este torneo tiene un clima muy lindo. Es una sede muy buena, queda muy cerca de Buenos Aires en auto. En el país es muy sano para todos tener torneos más allá del Argentina Open”. Además, remarcó que el vínculo emocional que tiene con Torneos lo llevó a disputar la edición inaugural del certamen ya que “querían que estuviera, que iba a ser lindo tenerme y que sería muy bueno para la gente. Ellos fueron una gran parte del apoyo recibido durante mi carrera; era el embajador y estar acá era una buena forma de agradecer”.