Impacto en el tenis: Sinner, número 1 del mundo, recibió una polémica sanción por doping

Jannik Sinner fue suspendido en el tenis por dopaje: cuántos tiempo estará sin jugar.

El mundo del tenis se vio impactado por una noticia inesperada al comienzo de la temporada. Jannik Sinner, número 1 del mundo, fue suspendido por tres meses luego de dar positivo por clostebol, una sustancia prohibida en el circuito de la ATP, en marzo de 2024. El jugador llegó a un arreglo con la Agencia Mundial Antidopaje y causó polémica en el deporte.

La sanción al italiano, que ya venía señalado por la amnistía que tuvo la pasada temporada por el mismo caso, se tomará desde 9 de febrero hasta el 4 de mayo del 2025. En ese lapso, Sinner no podrá disputar los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma, pero llegará a tiempo a Roland Garros.

“La AMA confirma que ha llegado a un acuerdo de resolución del caso del tenista italiano Jannik Sinner, en el que el jugador acepta un período de inelegibilidad de tres meses por una violación de las normas antidopaje”, se lee en la primera parte del comunicado del organismo que anunció la noticia en su portal.

Y luego, agrega: “La AMA acepta que el Sr. Sinner no tenía intención de hacer trampa y que su exposición al clostebol no le proporcionó ningún beneficio para mejorar el rendimiento y tuvo lugar sin su conocimiento como resultado de la negligencia de los miembros de su entorno. Sin embargo, según el Código y en virtud del precedente del TAS, el atleta es responsable de la negligencia de su entorno”.

Cabe aclarar que, como Sinner aceptó la sanción, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA, en español) retiró la apelación ante el TAS después de haber llegado a un acuerdo con el jugador y, además, no solicitó quitarle los resultados obtenidos hasta el momento.

Cuándo se dio el doping de Jannik Sinner

Según explicó la AMA, el doping se dio en marzo de 2024, cuando Sinner dio positivo por clostebol en dos controles antidopaje consecutivos durante Indian Wells. Según consta en la investigación, la sustancia ingresó en su organismo cuando su fisioterapeuta, Giacomo Naldi, usó un spray que contenía clostebol para tratarse una herida en su propio dedo y, sin guantes, le realizó masajes al tenista, lo que habría generado la contaminación.

En un primer momento, la Agencia Internacional de Integridad en el Tenis (ITIA) concluyó que no hubo responsabilidad de Sinner y le permitió seguir participando del circuito. Sin embargo, la AMA apeló la determinación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y pidió una suspensión de entre uno y dos años. Al llegar a un acuerdo ambas partes, finalmente la sanción fue tres meses.

En una entrevista difundida por sus abogados a la cadena BBC, el jugador aclaró su situación: "Este caso había estado pendiente de mí durante casi un año y el proceso aún tenía mucho tiempo por delante y tal vez no se pudiera tomar una decisión hasta finales de año. Siempre he aceptado que soy responsable de mi equipo y me doy cuenta de que las estrictas normas de la AMA son una protección importante para el deporte que amo. Sobre esa base, he aceptado la oferta de la AMA de resolver estos procedimientos sobre la base de una sanción de tres meses”.

El perdón que recibió en aquel entonces Sinner recibió críticas de protagonistas del tenis. Uno de los que alzó la voz fue el polémico tenista Nick Kyrgios. “¿Accidental? De verdad crees que el fisio le untó crema de fisio en un corte que le hizo fallar 2 pruebas de esteroides anabolizantes. Vamos”, comentó al respecto sobre el indulto al italiano.

Por la controvertida situación, en 2024 Sinner había decidido despedir al preparador físico y encargado de extremar los cuidados con los posibles dopajes, Umberto Ferrara, y el fisioterapeuta Giacomo Naldi, ambos colaboradores de su equipo involucrados en el caso.