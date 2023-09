US Open: el provocador festejo de Djokovic tras vencer a Shelton y avanzar a la final

Novak Djokovic alcanzó su 10° final en el US Open y chicaneó a Ben Shelton en la celebración.

Novak Djokovic avanzó este viernes a una nueva final del US Open y generó polémica en Estados Unidos. Tras la victoria en sets corridos, el serbio provocó a Ben Shelton, su rival, al emular el típico festejo del norteamericano.

"Nole" se encuentra en un gran momento tenísitico. Pasan los años y el tenista de 36 años parece inquebrantable ante cada oponente que intenta batirlo y obtuvo su 10° pase a la final del último Grand Slam del año. Sin embargo, fiel a su estilo, también llamó la atención del mundo del tenis con una burla particular a su joven oponente.

La picante burla de Djokovic a su rival

Si bien el triunfo por 6-3, 6-2 y 7-6 (7-4) puede dar la sensación que el nuevo número 1 del mundo no sufrió contratiempos, lo cierto es que Shelton, 47° del ranking mundial, le generó problemas en varios tramos del encuentro.

Pero luego de llevarse las dos primeras mangas con un contundente juego, el mejor jugador del mundo sacó a relucir toda su experiencia en el último set y concluyó la historia con determinación. Pero hubo una reacción que dejó en evidencia que no tiene una gran simpatía por una de las promesas estadounidenses.

Inmediatamente después de concretar la victoria, Novak festejó emulando el característico gesto de Shelton, que consiste en parecer que habla por teléfono y luego corta la llamada. Desafiante, como siempre, realizó el movimiento mirando al público presente en el estadio Arthur Ashe.

Shelton, que no observó la celebración, se acercó a la red y no saludó con demasiado afecto a "Nole". Luego del partido, Dojokovic explicó el motivo de copiar el festejo de su rival: “Me encanta la celebración de Ben. Me pareció muy original. Así que la copié. Me robé su celebración".

Shelton, por su parte, también fue consutado en conferencia de prensa en torno a la polémica reacción del serbio y manifestó: "No lo vi hasta después del partido. No me gusta cuando estoy en las redes sociales y veo gente diciéndome cómo puedo o no celebrar. Si ganas el partido, mereces hacer lo que quieras. Cuando era niño, siempre aprendí que la imitación es la forma más sincera de adulación”.

Djokovic, que se aseguró el número 1 del escalafón tras acceder a la segunda ronda del torneo, tendrá la posibilidad de ganar su cuarto US Open, luego de los logrados en 2011, 2015 y 2018. En caso de vencer al ruso Danill Medvedev, podría convertirse en el jugador más veterano en ganar el torneo en la era abierta, desde 1968.