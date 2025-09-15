Histórico el tenis argentino: dos hitos entre el ranking de la ATP y la Copa Davis

El notable momento del tenis argentino se percibe en el nuevo ranking de la ATP.

El tenis argentino goza de muy buena salud y vive un gran momento en la actualidad, más allá de todos los problemas que puede llegar a haber. Es que se trató de una semana positiva en tres direcciones: la clasificación a las finales de la Copa Davis 2025, los tres títulos en Challengers y los 8 albicelestes entre los 100 mejores del nuevo ranking mundial de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales).

Semejantes "milagros" del deporte nacional van de la mano del talento que exhiben dentro de la cancha Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña, Tomás Etcheverry, Juan Manuel Cerúndolo, Mariano Navone y Thiago Tirante, entre otros. Con los cuatro Grand Slams de la temporada ya disputados, los grandes objetivos hasta el final de la campaña serán la propia Davis y los Masters 1000 que restan.

Argentina solamente es superado en la actualidad por tres potencias históricas de esta disciplina como Estados Unidos, Italia y Francia:

21° Francisco Cerúndolo.

41° Sebastián Báez.

43° Camilo Ugo Carabelli.

60° Francisco Comesaña.

63° Tomás Etcheverry.

72° Juan Manuel Cerúndolo.

82° Mariano Navone.

92° Thiago Tirante.

Argentina, el único país no europeo en el Final 8 de la Copa Davis 2025

El equipo liderado por Javier Frana derrotó cómodamente a Países Bajos por 3-1 de visitante, en Groningen, y se instaló en las finales de Bologna (Italia), a disputarse entre el 18 y el 23 de noviembre próximos. Se trata del único Seleccionado que no es del Viejo Continente, ya que los otros clasificados son justamente el local Italia, España, Bélgica, Austria, Alemania, Francia y República Checa. La "Albiceleste" irá por la segunda Ensaladera de su historia, después de la que levantó en Croacia en el 2016 de la mano de Daniel Orsanic como capitán y Juan Martín del Potro dentro de la cancha.

