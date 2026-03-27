Djokovic se retira del Masters de Montecarlo

Abierto de Australia

​El tenista serbio Novak Djokovic se retiró ‌del Masters ‌de Montecarlo, torneo que ha ganado dos veces, informaron el viernes los organizadores.

Djokovic, de 38 años, se retiró del torneo ​sobre tierra ⁠batida tras haberse ‌ausentado también del Abierto ⁠de Miami, ⁠que se está disputando actualmente, debido a una lesión ⁠en el hombro derecho.

El ​serbio compitió por ‌última vez en ‌Indian Wells a principios ⁠de mes, donde cayó derrotado ante el campeón defensor, Jack Draper, ​en ‌octavos de final.

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El 24 veces ganador de torneos de Grand Slam se alzó con ⁠el título del Masters de Montecarlo en 2013 y 2015.

El estadounidense Taylor Fritz, número siete del mundo, también se retiró del ‌torneo el jueves debido a una lesión.

La edición de 2026 del Masters de Montecarlo está programada del ‌5 al 12 de abril, en la que el número ‌uno ⁠del mundo, Carlos Alcaraz, defenderá su ​título.

Con información de Reuters