Djokovic se retira del Masters de Montecarlo

El tenista serbio Novak Djokovic se retiró del Masters de Montecarlo, torneo que ha ganado dos veces, informaron el viernes los organizadores.
Djokovic, de 38 años, se retiró del torneo sobre tierra batida tras haberse ausentado también del Abierto de Miami, que se está disputando actualmente, debido a una lesión en el hombro derecho.
El serbio compitió por última vez en Indian Wells a principios de mes, donde cayó derrotado ante el campeón defensor, Jack Draper, en octavos de final.
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El 24 veces ganador de torneos de Grand Slam se alzó con el título del Masters de Montecarlo en 2013 y 2015.
El estadounidense Taylor Fritz, número siete del mundo, también se retiró del torneo el jueves debido a una lesión.
La edición de 2026 del Masters de Montecarlo está programada del 5 al 12 de abril, en la que el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, defenderá su título.
Con información de Reuters