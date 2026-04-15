Camilo Ugo Carabelli se despidió de un torneo histórico del tenis

Carabelli se despidió de un torneo histórico del tenis

Camilo Ugo Carabelli (64°) dio que hablar otra vez en cancha en el marco de los octavos de final del ATP 500 Conde de Godó en Barcelona después de eliminar al ruso Karen Khachanov por 6-3 y 6-4. Este miércoles 15 de abril, el argentino figura del tenis de 26 años se midió ante el español Rafael Jodar en la pista Rafael Nadal y si bien comenzó con el pie derecho ganando los dos primeros sets, su rival revirtió la situación y se puso rápidamente 3-2 arriba para luego quedarse con el primer parcial por 6-3, al igual que en el segundo para quedarse con el pase a la siguiente ronda.

Por otro lado, Tomás Etcheverry (30°) quedó eliminado en la mencionada ronda después de caer en dos sets con el portugués Nuno Borges por 6-3 y 7-6. De esta manera, las esperanzas quedaron en Carabelli que, si bien comenzó mejor que su contrincante, no pudo mantener el nivel y se despidió del certamen disputado en suelo español. Un detalle no menor es que el luso definió el encuentro con ace sacando desde abajo, lo que fue casi inalcanzable para el argentino que no pudo levantar el segundo match point.

El resto de los argentinos en el Barcelona Open 2026

Este miércoles 15 de abril hubo argentinos participando también en el dobles, donde la dupla conformada por Andrés Molteni y Máximo González le ganaron a los españoles Pedro Martínez y Marcel Granollers para avanzar a cuartos. Misma situación para el argentino Guido Andreozzi, quien comparte equipo con el francés Manuel Guinard y enfrentarán a los estadounidenses Robert Cash y James Tracy.

Los argentinos en el ATP de Munich

Mientras tanto, la actividad sigue en Europa, más precisamente en Alemania donde todavía hay argentinos en carrera. Es el caso de Francisco Cerúndolo (19°), que este jueves 16 de abril se verá las caras con el neerlandés Botic van de Zandschulp en octavos de final del certamen. Es el único tenista de nuestro país que sigue en singles, mientras que en dobles no quedaron participantes en suelo alemán.

Francisco Cerúndolo sigue en carrera en el ATP de Munich

El Top 100 del ranking, con fuerte presencia argentina

Francisco Cerúndolo (19°).

Tomás Etcheverry (30°).

Mariano Navone (42°).

Román Burruchaga (62°).

Camilo Ugo Carabelli (63°).

Sebastián Báez (65°).

Juan Manuel Cerúndolo (71°).

Thiago Tirante (72°).

Marco Trungelliti (76°).

Francisco Comesaña (99°).

Este volumen de jugadores garantiza presencia argentina en los cuadros principales de los torneos más importantes, incluidos los Grand Slams, sin necesidad de atravesar instancias clasificatorias.