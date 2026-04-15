Alcaraz se retira del Abierto de Barcelona por lesión de muñeca

El tenista número dos del mundo, Carlos Alcaraz, se retiró del Abierto de Barcelona tras lesionarse la muñeca derecha, informaron el miércoles los organizadores del torneo.
El español sufrió la lesión durante su victoria por 6-4 y 6-2 en primera ronda contra Otto Virtanen, pero pudo completar el partido a pesar de las molestias.
Alcaraz, dos veces campeón en Barcelona, había regresado a la competición apenas 48 horas después de perder la final del Masters de Montecarlo ante Jannik Sinner.
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Los medios españoles informaron que Alcaraz no se entrenó el miércoles de cara a su partido de segunda ronda programado contra el checo Tomáš Macháč.
Se espera que Alcaraz vuelva a la acción en Madrid y Roma mientras se prepara para defender su título del Abierto de Francia, que comienza en París el 24 de mayo.
(Reporte de Karan Prashant Saxena en Bangalore; Editado en Español por Ricardo Figueroa)