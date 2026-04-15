Alcaraz se retira del Abierto de Barcelona por lesión de muñeca

FOTO ARCHIVO-El español Carlos Alcaraz en acción durante final contra el italiano Jannik Sinner del Masters de Montecarlo

​El tenista número dos del mundo, Carlos ‌Alcaraz, ‌se retiró del Abierto de Barcelona tras lesionarse la muñeca derecha, informaron el miércoles los organizadores del torneo.

El ​español sufrió ⁠la lesión durante ‌su victoria por ⁠6-4 y 6-2 ⁠en primera ronda contra Otto Virtanen, pero pudo ⁠completar el partido a ​pesar de ‌las molestias.

Alcaraz, dos ‌veces campeón en Barcelona, ⁠había regresado a la competición apenas 48 horas después ​de ‌perder la final del Masters de Montecarlo ante Jannik Sinner.

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Los medios españoles informaron ⁠que Alcaraz no se entrenó el miércoles de cara a su partido de segunda ronda programado contra el checo Tomáš ‌Macháč.

Se espera que Alcaraz vuelva a la acción en Madrid y Roma mientras se prepara para ‌defender su título del Abierto de Francia, que ‌comienza en ⁠París el 24 de mayo.

(Reporte ​de Karan Prashant Saxena en Bangalore; Editado en Español por Ricardo Figueroa)