Sorpresa por la decisión de Mariano Closs en ESPN para la Champions League.

Mariano Closs tomó una decisión inesperada con relación a su trabajo en ESPN en la televisión argentina, puntualmente acerca del partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid. El equipo de Diego "Cholo" Simeone y el de Carlo Ancelotti se verán las caras por la vuelta de los octavos de final de la Champions League 2024-2025, tras la victoria del conjunto "Merengue" por 2-1 como local en la ida.

Aunque los hinchas del fútbol en general esperaban que el mejor relator del país iba a liderar la transmisión de la TV para este encuentro, lo cierto es que no será así. De hecho, Closs no relatará ningún partido de la Champions League hoy miércoles 12 de marzo del 2025. Y tiene una explicación contundente por parte del periodista deportivo de 54 años.

Mariano Closs no relatará en la Champions League hoy en la televisión

"Marianito" no estará en la TV en esta jornada porque acaba de empezar con su programa Closs Sport por Radio Splendid (AM 990), que se emite de lunes a viernes de 14 a 17. Justamente a las cinco de la tarde comenzará el encuentro entre Atlético de Madrid y Real Madrid, por lo que no le dan los tiempos al comunicador para encabezar un nuevo encuentro en su carrera en la pantalla chica.

El reemplazante en el streaming de ESPN, por Disney+, será el colega Germán Sosa. En tanto, en la señal de cable traidicional de Fox Sports lo hará Hernán De Lorenzi. Sin embargo, Mariano sí estará al aire en vivo en la televisión al mando de F12, de 12 a 13, por ESPN.

Mariano Closs no relatará hoy en la Champions League.

¿Cuándo juegan Atlético de Madrid vs. Real Madrid? Ficha técnica

Torneo: UEFA Champions League 2024/25 (Octavos de final - partido de vuelta).

Fecha: Miércoles 12 de marzo del 2025.

Horario: 17 hs (hora argentina).

Estadio: Cívitas Metropolitano, Madrid.

Transmisión: Fox Sports.

Streaming: Disney+.

Resultado ida: Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid.

Closs volvió a la radio en 2025: dónde trabajó antes en ese medio

Con este contrato en Splendid, "Marianito" regresa a un medio del que supo ser una gran estrella, aunque no estaba allí desde hace más de dos años, cuando relató el Mundial de Qatar 2022 para una emisora llamada Fútbol de Primera. A lo largo de su trayectoria profesional, el presentador se desempeñó en las siguientes radios: