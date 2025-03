El inesperado palazo de Oscar Ruggeri a Enzo Pérez por River en ESPN: "Ya está"

Ruggeri sorprendió a todos en ESPN y sacudió a Enzo Pérez en River.

Oscar Ruggeri sorprendió a todos en la televisión argentina y fulminó a Enzo Pérez por su bajo nivel en este River Plate de Marcelo Gallardo. El exfutbolista, que fue campeón de todo con la camiseta del "Millonario", le apuntó al mediocampista central mendocino de 39 años después de la derrota por 2-0 frente a Estudiantes de La Plata en el Estadio Monumental. Además del flojo desempeño, el ex Godoy Cruz fue expulsado a los 11 minutos del segundo tiempo por una brutal patada a Cristian Medina desde atrás.

Mientras debatían acerca del irregular presente de la "Banda" en pleno F90, el programa conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo, el "Cabezón" cruzó al ídolo riverplatense y aseguró que "es complicado" jugar a su edad en semejante institución. De hecho, opinó que el elenco del "Muñeco" juega mal y por ahora no encuentra los caminos en el 2025.

Ruggeri apuntó contra Enzo Pérez por River en ESPN F90: "Con 39 años es complicado"

Mientras veían las imágenes de la caída del "Millonario" ante Estudiantes como local, el excentral de la Selección Argentina aseveró que “los tipos que ya están en una bandera y van a estar allá arriba de todo, ¿qué más van a hacer?". Cuando el "Pollo" Vignolo le contestó que deben "retirarse en su lugar", su compañero repasó que "la gente lo ovacionó. Si le hacían un partido despedida llenaban el estadio otra vez, ya estaba...".

“¿Qué edad tiene Enzo?“, le preguntó el ex Real Madrid al resto del equipo de ESPN F90 en la jornada del lunes 3 de marzo. Cuando le dijeron que Pérez tiene 39, "Cabeza" afirmó: "Con 40 años, en un puesto que para mí es clave... Son los tipos que te regulan el equipo para abajo y para arriba. Es complicado jugar con 40 años. Con 30, te lo pedía con los ojos cerrados”.

Ruggeri sorprendió a todos en ESPN y sacudió a Enzo Pérez en River.

Gallardo cruzó a Enzo Pérez por la expulsión ante Estudiantes: "No era necesaria"

Consultado al respecto de la roja a uno de los máximos ídolos de la historia del club de Núñez, el entrenador consideró en la conferencia de prensa que el mendocino "tomó una decisión adentro del campo, en la que las emociones jugaron. Cuando ves la jugada, él asimila que tal vez no era necesaria...". Y completó: "Lo estuvimos hablando ahí. Es una jugada aislada, no expuso a los compañeros ni al retroceso del equipo. Estábamos mano a mano cuando él cometió la falta, no había casi superioridad numérica. En el vestuario siempre se arregla todo y se habla todo. Acertamos y nos equivocamos en equipo, y así va a ser siempre".

¿Cuándo juegan River vs. Talleres de Córdoba por la Supercopa Internacional 2025?

El duelo entre ambos, en busca de una estrella más, será el miércoles 5 de marzo a las 20 horas en el Estadio La Nueva Olla de Asunción, en Paraguay.