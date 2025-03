La furia de Enzo Pérez con el Pity Martínez tras la roja en River: "Decile"

La furia de Enzo Pérez con el Pity Martínez en River.

Enzo Pérez se enojó con Gonzalo "Pity" Martínez en River Plate, después de que el mediocampista central de 39 años fuera expulsado por el árbitro Yael Falcón Pérez frente a Estudiantes de La Plata en el Estadio Monumental. A los once minutos del segundo tiempo, el ídolo vio la tarjeta roja y el equipo dirigido por Marcelo Gallardo se quedó con un hombre menos, en lo que finalmente fue la derrota por 2-0 con los goles de Alexis Castro y Santiago Ascacibar.

Lo que llamó la atención en la transmisión de la televisión fue que el volante se contención se fastidió con su propio compañero, ya que el extremo había perdido la pelota en ataque en la primera instancia. Apenas entró al área con el balón dominado, fingió una infracción para intentar generar un penal que no existió y la perdió, lo que derivó en el contraataque del "Pincha". El "Millonario" quedó muy mal parado, Pérez tumbó a Cristian Medina desde atrás y fue echado.

"¡Decile que no se tire más!", le gritó Enzo Pérez a un compañero de River, en lo que significó un fuerte reto al "Pity" Martínez. Lo concreto es que el conjunto de Gallardo perdió por primera vez en el 2025 y no llega de la mejor manera a la Supercopa Internacional frente a Talleres de Córdoba, más allá de que el conjunto de Alexander "Cacique" Medina también cayó en esta fecha, por 2-1 ante Tigre como local.

La brutal patada de Enzo Pérez a Medina que le costó la expulsión.

La palabra de Gallardo sobre la expulsión de Enzo Pérez en River: "No era necesaria"

Consultado al respecto de la roja a uno de los máximos ídolos de la historia del club de Núñez, el entrenador consideró en la conferencia de prensa que el mendocino "tomó una decisión adentro del campo, en la que las emociones jugaron. Cuando ves la jugada, él asimila que tal vez no era necesaria...". Y completó: "Lo estuvimos hablando ahí. Es una jugada aislada, no expuso a los compañeros ni al retroceso del equipo. Estábamos mano a mano cuando él cometió la falta, no había casi superioridad numérica. En el vestuario siempre se arregla todo y se habla todo. Acertamos y nos equivocamos en equipo, y así va a ser siempre".

¿Cuándo juegan River vs. Talleres de Córdoba por la Supercopa Internacional 2025?

El duelo entre ambos, en busca de una estrella más, será el miércoles 5 de marzo a las 20 horas en el Estadio La Nueva Olla de Asunción, en Paraguay.