Brilló en Boca, erró un gol insólito en una final de la Libertadores y reveló que es hincha de River

Brilló en Boca, erró un gol en la final de la Libertadores y contó que es de River

Un exjugador que se consagró campeón en Boca Juniors y erró un gol insólito en una final de Copa Libertadores reveló su fanatismo por River Plate. Si bien pasaron varios años de aquel hecho que quedó en la retina de los hinchas "Xeneizes", sus dichos no tardaron en trascender debido a que se refirió puntualmente al rival de toda la vida. Hace algunas horas, el propio futbolista lo contó en vivo en uno de los ciclos de la pantalla de ESPN.

Darío Cvitanich, exdelantero del conjunto "Azul y Oro" que también brilló con Banfield y Racing en el fútbol argentino habló sobre su pasión por el "Millonario". En respuesta a Martín Souto, conductor de F3 en la señal de Disney, el exatacante con pasado en el elenco de La Ribera no se guardó nada. De hecho, hasta explicó que más allá de su etapa como jugador, no deja los colores de lado.

"Soy y siempre fui hincha de River, esto está claro. Me dediqué al fútbol, hice al 100%. Agradezco haber jugado en Boca también, me fue bien y no tan bien porque después perdimos una final. Pero no me arrepiento de nada y no tengo problema de decirlo", fueron las palabras que eligió "Cvita" para dejar en claro que es fanático del equipo de Núñez al margen de haber jugado en el "Xeneize".

Con respecto al tanto errado en la final de la Copa Libertadores, tuvo lugar en el encuentro de ida ante Corinthians jugado en La Bombonera que culminó 1 a 1. Posteriormente, el elenco entonces comandado por Julio César Falcioni cayó 2 a 0 en Brasil y no pudo levantar por séptima vez el trofeo continental.

Los números de Darío Cvitanich con la camiseta de Boca Juniors

Paritdos jugados : 40.

: 40. Goles : 10.

: 10. Títulos: Torneo Apertura 2011.

Macri se burló de Riquelme y lo destrozó tras el fracaso de Boca en la Libertadores

Mauricio Macri reapareció en escena tras la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores por penales a manos de Alianza Lima. El expresidente de la Nación apuntó directamente contra la actual dirigencia comandada por Juan Román Riquelme. Si bien no dio nombres, el también exmandatario del "Xeneize" sí fue contundente. Como no podía ser de otra manera, destacó su gestión por encima de la del ídolo que lo aplastó en las elecciones a su fórmula junto a Andrés Ibarra.

A través de una breve entrevista para Puro Show en El Trece, Macri se refirió a lo que se logró en la institución bajo su presidencia y minimizó al resto con un tajante comentario. Claro que, no mencionó a Román o a sus compañeros del Consejo de Fútbol pero sí dejó en claro que sus dichos eran para los actuales dirigentes. Por supuesto, sus dichos no tardaron en viralizarse en las redes sociales más aún después de lo sucedido hace unos días en La Bombonera.