Sacan a la luz la verdad de la escandalosa salida de Fantino de ESPN y América TV: "Maltrataba"

Filtran los motivos reales de la escandalosa salida de Alejandro Fantino de ESPN y América TV, donde "maltrataba" a algunos colegas. El fuerte video de Flavio Azzaro.

Sacaron a la luz las causas verdaderas por las que Alejandro Fantino se marchó abruptamente de ESPN y de América TV rumbo a la radio en Neura (FM 89.7). El conductor se alejó de los grandes medios en la televisión para refugiarse en un programa radial que no forma parte de los medios de comunicación hegemónicos, aunque está creciendo de a poco.

El encargado de detallar lo que ocurrió con el santafesino de 51 años es Flavio Azzaro, quien fue compañero de "Fanta" en Radio La Red (AM 910) y en El Show del Fútbol por América. Como parte de la sección Azzaro Sincero en su canal de YouTube, el líder de El Loco y el Cuerdo aniquiló a su colega y recordó por qué se fue de manera intempestiva de las dos señales mencionadas de la pantalla chica.

Azzaro detalló las escandalosas salidas de Fantino de ESPN y América TV: "Muy chota"

El ex Polémica en el Bar respondió a una de las preguntas de sus seguidores como parte de la mencionada sección: "Si te invita Fantino a su programa Neura, ¿vas?". "No, no iría, y voy a explicar por qué", se sinceró Flavio. En ese momento, expresó que él tiene "una mirada diferente" a como se autopercibe el relator y se explayó: "No me gusta que se presente como un tipo que dice lo que piensa, que va contra los poderosos, que le habla a la gente, y la verdad es que desde hace un tiempo a esta parte no ha sido eso". Incluso, el ex Crónica TV rememoró que "en ESPN planteó que prácticamente se fue por (Mariano) Closs y (Sebastián) Vignolo, y la realidad es que se fue porque Juan Cruz Ávila lo dejó de lado, lo dejó de priorizar, siendo Fantino el que llevó a Juan Cruz a ESPN cuando laburaban como socios".

Acerca de ese tema, Azzaro aclaró que "Juan Cruz era el dueño de la productora en la que estaba Fantino, Jotax, y cuando Juan Cruz lo dejó de lado y llamaba a Vignolo, a Alejandro le empezó a doler". También resaltó que "Fantino se pelea con Ávila: no veía que Juan Cruz le diera el protagonismo y se sentía raro". Para recordar la molestia del santafesino, Flavio remarcó que su colega "sintió que nunca iba a tener un programa de radio con otros periodistas porque nadie quería ir a sus programas".

"Y ahí Fantino busca una salida gladiadora enfrentándose con Vignolo y Closs", recordó Azzaro. Sin embargo, se preguntó: "¿Quién puede hacernos creer que a Fantino, estando Ávila en el medio, lo van a echar Vignolo y Closs?". De hecho, aseguró que "cuando te echan de un canal, te echa el que maneja" y que "Closs y Vignolo no le van a salir a Fantino, no les interesa, van a dejar que Fantino tire".

Puntualmente sobre lo que le tocó vivir a él con "Ale", Flavio profundizó: "Fantino ha tenido muy malos tratos conmigo. Me llevó a La Red para generar polémica, para seguir en la radio con la dupla que teníamos en la tele (en El Show del Fútbol). Yo no sé si Fantino se aburrió, pero empezó a jugármela feo en la radio". Además, puntualizó en la complicidad que el santafesino buscaba con su socio "Tronco", que "es un amigo de él que hacía lo que él quería y se la seguía... Eso era parte del show". "Ahora, preguntar a propósito cosas que Fantino sabía que yo no sabía, como los resultados de la Bundesliga o de la Champions League... A él no le importaba eso. Vos llevás a Azzaro para hablar de cosas que con otros no podés hablar", ejemplificó.

"Fantino empezó a hacerme guachadas, pero no sólo a mí: les hacía guachadas a todos", disparó Azzaro. "Con todos los que me cruzaba me decían lo mismo: ´No se puede trabajar con Alejandro´. ¡Nadie aguantaba trabajar con Alejandro! Se los hacía a todos, era un modus operandi", insistió. "Después me di cuenta de que era una manera muy chota de ser de él. Nadie de los que -me di cuenta después- que él maltrataba tenía por qué bancárselo", estalló. "La imagen que me quedó de él es una imagen fea. No tengo que permitir que una persona me haga sentir mal en una parte del tiempo, no lo voy a permitir. Por eso no iría a un programa con Fantino, la verdad que no me dan ganas", sentenció en YouTube.