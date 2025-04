Lavecchia admitió lo que todos pensaban de Planeta Gol en TyC Sports: "Inventos"

Fernando Lavecchia reveló lo que todos sabían de Planeta Gol en TyC Sports.

Fernando Lavecchia reconoció una situación que muchos fanáticos del fútbol argentino ya sospechaban con relación a Planeta Gol, el histórico programa de televisión de TyC Sports que condujo junto a Pablo González. El periodista deportivo admitió que, en los informes del ciclo de la TV, a veces inventaban los nombres de los futbolistas que protagonizaban las jugadas destacadas.

Como parte del adelanto de la entrevista con Doble Mérito, "Fer" aceptó que, como algunos compilados eran de Ligas ignotas o de las que no hay demasiada información, en ciertas ocasiones decían cualquier apellido al aire para zafar en el momento. "Tenés que confesar que algunos nombres los inventaban", lo desafío Ariel Cheb-Terrab. "¡Obvio!", contestó Lavecchia al instante acerca de la emisión en la que repasaban las mejores acciones del fútbol semana a semana, los bloopers, las atajadas, los goles errados y demás curiosidades del deporte más popular a nivel nacional.

"La quinta división de Brasil... ¡Ramirinho! Pasaba Ramiro, el iluminador, ´¡Ramirinho pateó!´. ¡Ahí está! Lo tirabas así... Era lo que menos importaba". Por último, mencionó que "en el programa (especial) de fin de año también... Lo que menos le importaba al tipo (al hincha televidente) era saber quién era. Es verlo, reírse un poco, sorprenderse o lo que sea".

La reacción de Pablo González a la confesión de su excompañero: "No sé"

Cuando Pablo González se despidió de TyC Sports en agosto de 2024

Me voy de TYC Sports. Absolutamente convencido, tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida, la de dejar mi segunda casa. Fueron casi 30 años en donde le dí un montón al canal, que también me dio mucho a mí. Una hermosa locura que empezó allá en 1995 como asistente de producción y dos años después, junto a Martín Souto y Mariano López, inventamos esa topadora que fue “El Aguante”. Luego llegó el turno de hacer el programa que más disfruté en mi carrera, “Sin Cassette”, con Capocha Ginevra y el Turco Bellizzi como productores.

Cumplí el sueño de hacer a Diego, Leo, Ortega, Simeone, Riquelme, Totti, Scaloni, Verón, Menotti, Bilardo y etc etc por qué la lista es interminable. En el medio llegaron 6 Mundiales, más 6 Copas Americas, un montón de viajes y algunos otros programas como Hay Equipo, Despertate, Celeste y Blanca, Esto es Footgolf y la lista sigue hasta el final con Sportia con Quique Pelemberg y Luciana Rodríguez. El camino lo recorrí con grandes amigos como el Gato Garofalo, Juan Pablo Marrón, Agustín Fantasia y tanto otros, con los que me alegraba comentado y conduciendo.

Hasta que apareció otro hermoso bombazo que disfrutamos hacer durante 13 años junto a Fernando Lavecchia, que fue “Planeta Gol”. No puedo ni quiero olvidarme del gran capital humano que tiene TYC, la gente. Gracias a camarógrafos, asistentes, productores, sonidistas y a mis amadas amigas de vestuario y maquillaje. Y además quiero mandarles mi abrazo solidario a los compañeros con los que ya fui hablando.

Y párrafo aparte para mi familia, que siempre está bancando con el corazón. Dejé todo y participe de gran parte de los mayores éxitos del canal y creo ser parte de la historia grande. Me voy tranquilo. Hoy abandono mi segunda casa quizás para siempre, la que voy a extrañar pero la que seguramente me deseará suerte en el nuevo camino y en todo lo que se viene. Gracias a todos. Se cumplió un hermoso ciclo y soy feliz. Ahora vamos por más.

El adiós de Lavecchia a Pablo González: "No te vayas muy lejos"

Por su parte, su histórico compañero de Planeta Gol le comentó: "Nunca a nadie escuché decir nada malo sobre vos. Te vas pero dejaste un montón de cosas. No te vayas muy lejos, no sea cosa que nos volvamos a juntar en algún otro lado".