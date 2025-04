El Chiqui Tapia defendió el torneo de 30 equipos con un llamativo argumento: "Vidriera"

La insólita defensa del Chiqui Tapia al torneo de 30 equipos: "Vidriera"

El torneo de 30 equipos que se disputa actualmente en Argentina es una de las principales críticas que se le hace a la gestión de Claudio 'Chiqui' Tapia. Este lunes, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino participó de una entrevista con el canal de stream "Gelatina" y mantuvo firme su postura al defender el actual formato de la Primera División, un certamen particular en comparación a otras ligas a nivel continental y mundial.

En diálogo con Pedro Rosemblat, el dirigente cuestionó a quiénes piden que haya 20 equipos en la máxima categoría del fútbol argentino. "Algunos te dicen 'porque en Europa se juega con 20 equipos'. Pero los europeos vienen a comprar los jugadores acá, los vendemos nosotros", sentenció. Insólitamente, instantes después señaló que también en el exterior se observa una tendencia de aumentar la cantidad de equipos, un argumento a favor de la situación actual: "¿De cuántos se juega el Mundial de Clubes este, cómo el Mundial anterior? No, se juega con más equipos. ¿La Champions con cuántos equipos se juega? ¿El Mundial próximo?", se preguntó.

Además, apuntó contra los que "desprestigian a todos" y piden "competitividad" en las competencias internacionales: "Central Córdoba le ganó al Flamengo, la primera vez en la historia que pierde en el Maracaná por Copa Libertadores. Y no dirigió un árbitro argentino, porque cuando ganan esos equipos acá dicen ‘porque lo dirigió Carlitos Balá'. No, dejémonos de joder con la competitividad". También destacó la posibilidad de que el torneo sea "una vidriera" para "300 jugadores más" de los diez conjuntos que suma el actual Torneo Apertura 2025.

Por último, Tapia resaltó el hecho de que se jueguen menos partidos que el año pasado "para que los equipos tengan la posibilidad de competir mejor en las competencias sudamericanas", y liquidó a quienes lo acusan de suspender los descensos o cambiar los formatos para beneficiar a algunos equipos: "A veces hablan y se callan lo que les conviene. Si van a hablar que hablen todos y no me echen la culpa a mí. No los puse yo a los 30 equipos. ¿Desde el 2017 hay 30 equipos? No. Que podamos nosotros sí, pero yo me hago cargo. El año pasado se suspendieron los descensos, sí, pero por voluntad y porque me vinieron a plantear los clubes y nosotros lo creímos conveniente", cerró.

'Chiqui' Tapia: el rol de los clubes y una predicción sobre la Selección Argentina en 2026

En la entrevista conducida por Pedro Rosemblat, el mandamás del fútbol argentino hizo hincapié en el rol social que cumplen los clubes que conforman la Asociación: "¿Cuántas posibilidades le dan a los chicos y chicas?", se preguntó. "Vos le das una ilusión, un estilo de vida diferente. Un club no es sólo fútbol, son diferentes disciplinas: básquet, handball, vóley, hockey... Un club a veces asiste más que el propio Estado".

Para cerrar, el presidente de la AFA se animó a hacer una arriesgada predicción sobre el futuro de la Selección Argentina, la cual ya obtuvo su pase al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. "Vamos a volver a salir campeones del mundo", declaró, en una muestra de gran confianza al cuerpo técnico de Scaloni y a los futbolistas de la 'Albiceleste'.

El comunicado de la AFA anunciando el formato de la Copa de la Liga 2025

La Asociación del Fútbol Argentino se reunió en Comité Ejecutivo de la Primera División y definió la temporada 2025 de la Liga Profesional de Fútbol, que tendrá 30 equipos como participantes y dos torneos en el año.

En el primer semestre la competencia será de la siguiente manera:

– 2 zonas de 15 equipos cada una.

– 14 partidos + 1 interzonal

– Interzonal adicional (no clásico) por sorteo.

– Se agrega octavos de final en estadio del mejor clasificado.

– cuartos y semifinal en estadio del mejor clasificado.

– Final en cancha neutral.



La competencia del segundo semestre repite el formato del torneo de la primera etapa con la diferencia que se invierten las localías.

Cada club jugará un mínimo de 32 partidos por año sin contar instancias finales. Habrá fútbol los 12 meses del año y mejor previsibilidad en la programación. Las competencias se denominarán “Torneos” independientemente de su formato. El inicio estimado del primer torneo será el 23 o 24 de enero; el comienzo estimado del segundo torneo será el 10 u 11 de julio.

En los clásicos del primer semestre se invierte la localía con respecto al Torneo Liga 2024. Se garantiza un clásico de local y otro de visitante durante el año. Y la misma cantidad de partidos de local y de visitante.

Habrá dos descensos: uno por promedio y otro por tabla general. el último de cada una de dichas tablas. Y dos ascensos de la Primera Nacional a la Liga Profesional.