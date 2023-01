Flavio Azzaro destrozó a Martín Liberman y a sus compañeros en ESPN: "Fuera de sistema"

En un video de You Tube, el periodista destrozó a su colega que, actualmente, trabaja para Star +.

La disputa entre los periodistas deportivos suele dejar chispas siempre y, ahora, se sumó un nuevo cruce picante que tiene como protagonista a Flavio Azzaro. El periodista deportivo hincha de Racing salió al cruce de un colega en un nuevo video de su canal y disparó para todos lados, pero el principal apuntado fue Martín Liberman.

Como habitualmente lo hace en su canal, Flavio Azzaro lanzó: "Las veces que lo escuché hablar (A Liberman), podría decirles con no coincido con su mirada ideológica. Ya de movida tenemos una posición muy desencontrada, él apoya Angelici y se considera amigo de Angelici". En otro sentido, agregó: "En líneas generales, tiene una posición es más cercana al PRO que al peronismo". Por otro lado, lanzó: "Tengo un respeto profesional". En el mismo video que sacó en su canal de You Tube reveló que está "decepcionado" porque esperaba que no "haya aguantado por fuera del sistema".

En este mismo sentido, sobre el periodista indicó: "Liberman está en Star Plus porque en ESPN sus colegas no lo quieren. Mariano Closs y Vignolo, de hecho Vignolo habló mal de Liberman. No logró entrar a ESPN y, la verdad, es que en Argentina nadie mira Star Plus. Quedó perdido. Una lástima me hubiera gustado verlo, aunque sea un rato, fuera del sistema".

