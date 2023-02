El calvario que vivió el Cai Aimar cuando se retiró del fútbol: "Se me cortó"

Carlos "Cai" Aimar, hoy panelista de ESPN F90, reveló el calvario que atravesó luego de su retiro del fútbol y contó cómo lo afrontó.

Carlos Aimar reveló el calvario que vivió una vez que se retiró del fútbol en 1979 y cómo atravesó el tiempo entre que dejó de jugar y se unió al cuerpo técnico de Carlos Timoteo Griguol. El panelista de ESPN F90 puso fin a su carrera en San Lorenzo luego de ser campeón con la camiseta de Rosario Central unos años antes y no la pasó nada bien al menos durante medio año. Esa racha se cortó, ya que tuvo una oportunidad en Ferro Carril Oeste de la mano del histórico entrenador y la aprovechó de la mejor manera.

En su etapa como jugador, Aimar vistió los colores de los dos equipos mencionados a nivel nacional y la artrosis en su cadera lo marginó de las canchas a una joven edad. A raíz de esto, el ahora integrante del canal de Disney encaminó su vida para trabajar en un club como ayudante de campo y luego soltarse como DT en soledad. En medio de un debate futbolero sobre el sueldo de los futbolistas en el mencionado ciclo, el "Cai" expuso cuál fue su peor momento.

"En el caso mío dejo de jugar por un caso de lesión a los 27 o 28 años y no estaba salvado, estaba preocupado. Ganaba bien, pero no hacía la diferencia. Se me cortó el fútbol esos seis meses, estaba estudiando abogacía y tenía mi casa y un autito. Me salva que asume Timoteo Griguol en Ferro porque me había tenido como jugador y me veía pasta como ayudante. A partir de ahí pasé 8 años trabajando con él", reveló el "Cai" durante ESPN F90 acerca de su pasado.

Por otro lado, quien agregó un comentario al respecto sobre esta situación fue Federico "Negro" Bulos: "Es un gran ejemplo que los chicos tienen tiempo y tienen que estudiar. Tienen el colegio adentro de los clubes como River, y hacer una carrera". Ante los dichos del ex hombre del "Ciclón", uno de los que más se sorprendió fue Sebastián "Pollo" Vignolo, quien le hizo varias preguntas para saber más del tema a medida que Aimar lo relataba.

