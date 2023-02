El insólito exabrupto de Ruggeri en pleno ESPN: "Te cagan"

Oscar Ruggeri lanzó un insólito exabrupto en pleno comienzo de ESPN F90 mientras debatían en vivo acerca de un tema que poco tuvo que ver con el fútbol.

Oscar Ruggeri lanzó un insólito exabrupto al aire de ESPN. Lejos de cualquier tema referido a lo futbolístico, el "Cabezón" abrió el debate en pleno pase de F12 a F90 acerca de los autos de cada periodista de la señal de Disney y dio el lugar para que sus compañeros den su parecer. Al primero al que apuntó el campeón del mundo en México 1986 fue a Mariano Closs y luego sus colegas se metieron en la charla para opinar.

El relator no tardó en responderle, tal como luego lo hizo Sebastián Vignolo, que no perdió la oportunidad. Igualmente, lo que más llamó la atención fue el insulto del exjugador que estuvo totalmente fuera de lugar para el mencionado ciclo televisivo. Ante la inesperada reacción del ex hombre de River Plate, el resto de los panelistas y hasta el "Pollo" explotaron de risa.

"¿Qué te está pasando Marianito que no estamos estacionando juntos?", preguntó Ruggeri en el inicio del pase de programa con respecto al estacionamiento del canal. El conductor le contestó y explicó la situación: "Llevé el auto a un service y me trae mi compañero de siempre". Ante esto, el "Cabezón" respondió: "Ah, listo. Pero los lugares están. Los ocuparon, hay gente nueva".

Quien rápidamente se metió en el "debate" fue Vignolo: "Igual cortémosla con esas costumbres". Esto desató la furia del campeón del mundo que exclamó: "Sí, cortala vos que el de la esquina es tuyo". Closs, por su parte, agregó un comentario: "Hay que hacer un toldito, ¿No?". Al escucharlo, el exfutbolista lanzó el exabrupto cuando nadie lo esperaba: "Hay que ir atrás con la sombra, pero viste están las palomas que te cagan todo el auto, te vas y te queman la pintura. Son tremendas, se ve que comen lo que les tiramos de acá, hacen unos cagadones".

Mariano Closs dejó en ridículo al Chavo Fucks en ESPN: "No des cátedra"

Mariano Closs dejó en ridículo a Diego "Chavo" Fucks durante un muy fuerte cruce en el pase de programa entre F12 y F90 en ESPN. Los periodistas de la señal de Disney no se guardaron nada durante el debate futbolero que incluyó el presente de Boca Juniors, Racing Club y River Plate. Esta charla subida de tono se dio minutos antes de la presencia de Juan Román Riquelme en el ciclo que lidera Sebastián "Pollo" Vignolo.

La polémica charla se dio porque Fucks cuestionó a Fernando Gago y la "Academia" a pesar de ganar el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional ante el conjunto "Azul y Oro". El relator no dudó en apuntar contra él por sus dichos y fue con todo, ya que defendió al DT por los logros obtenidos entre fines del 2022 y el comienzo del 2023. Si bien sus compañeros trataron de meterse, casi no hubo lugar para interrumpir la feroz discusión.

Closs lo cruzó fuerte: "¿Por qué querés invalidar lo que pensamos? Mirá cómo te ponés. Nos querés convencer a todos de que Gago es un técnico mediocre. Nos quisiste convencer de que Gallardo no es buen técnico, que Gago no lo es. ¿Qué fútbol te gusta?".

.