Mariano Closs dejó en ridículo al Chavo Fucks en ESPN: "No des cátedra"

En el pase de programa entre F12 y F90 en ESPN, Mariano Closs tuvo un feroz cruce en vivo con Diego "Chavo" Fucks y lo dejó en ridículo en pleno debate por el presente del fútbol argentino.

Mariano Closs dejó en ridículo a Diego "Chavo" Fucks durante un muy fuerte cruce en el pase de programa entre F12 y F90 en ESPN. Los periodistas de la señal de Disney no se guardaron nada durante el debate futbolero que incluyó el presente de Boca Juniors, Racing Club y River Plate. Esta charla subida de tono se dio minutos antes de la presencia de Juan Román Riquelme en el ciclo que conduce Sebastián "Pollo" Vignolo.

La polémica charla se dio porque Fucks cuestionó a Fernando Gago y la "Academia" a pesar de ganar el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional ante el conjunto "Azul y Oro". El relator no dudó en apuntar contra él por sus dichos y fue con todo, ya que defendió al DT por los logros obtenidos entre fines del 2022 y el comienzo del 2023. Si bien sus compañeros trataron de meterse, casi no hubo lugar para interrumpir la feroz discusión.

"Racing perdió el torneo local y lo perdió por deficiencia propia. Yo entiendo que estemos todos enamorados y nos guste como juegue. A mí también me gusta, pero en los momentos decisivos se cayó", comenzó el "Chavo" haciendo referencia al final de la Liga Profesional de Fútbol del 2022 cuando los de Avellaneda no pudieron con el "Millonario" en el último partido y perdieron el campeonato. Ante estos dichos, Closs lo cruzó fuerte: "¿Por qué querés invalidar lo que pensamos? Mirá cómo te ponés. Nos querés convencer a todos de que Gago es un técnico mediocre. Nos quisiste convencer de que Gallardo no es buen técnico, que Gago no lo es. ¿Qué fútbol te gusta?".

Ante la incomodidad por la pregunta del relator, Fucks respondió: "Gallardo me encanta. Me parece el mejor técnico del fútbol argentino. ¿Cómo le fue a River el año pasado? El periodismo tiene que tener sentido crítico. Te di el argumento que Racing tiene un estilo marcado, pero no podemos dejar de mencionar que perdió en momentos importantes. No pretendo cambiarte el gusto". Esto enfureció al conductor de F12, quien contestó con todo: "Mirá cómo le fue los años anteriores a River. No des cátedra de periodismo. Nos gusta Racing y Gago. ¿Cuál es el problema?".

Flavio Azzaro destrozó a Martín Liberman y a sus compañeros en ESPN

Como habitualmente lo hace en su canal, Flavio Azzaro lanzó: "Las veces que lo escuché hablar (A Liberman), podría decirles con no coincido con su mirada ideológica. Ya de movida tenemos una posición muy desencontrada, él apoya Angelici y se considera amigo de Angelici". En otro sentido, agregó: "En líneas generales, tiene una posición es más cercana al PRO que al peronismo". Por otro lado, lanzó: "Tengo un respeto profesional". En el mismo video que sacó en su canal de You Tube reveló que está "decepcionado" porque esperaba que no "haya aguantado por fuera del sistema".

En este mismo sentido, sobre el periodista indicó: "Liberman está en Star Plus porque en ESPN sus colegas no lo quieren. Mariano Closs y Vignolo, de hecho Vignolo habló mal de Liberman. No logró entrar a ESPN y, la verdad, es que en Argentina nadie mira Star Plus. Quedó perdido. Una lástima me hubiera gustado verlo, aunque sea un rato, fuera del sistema".