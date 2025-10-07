El histórico autódromo del TC que sufrió daños severos tras la fuerte tormenta

Así quedó el Autódromo de Concepción del Uruguay.

Mientras que el Turismo Carretera se preparaba para lo que sería una apasionante definición en el Autódromo San Nicolás con el duelo entre Agustín Canapino y Matías Rossi, las autoridades del Autódromo de Concepción del Uruguay se encontraron con un triste panorama. Horas antes de que inicie la acción por la decimosegunda fecha, en la madrugada del domingo hubo una fuerte tormenta que azotó a parte de la provincia de Entre Ríos.

En la mencionada ciudad, los fuertes vientos produjeron severos daños en el autódromo provincial que este año albergó la octava fecha del TC, en la que Canapino se hizo con su primera victoria de la temporada. De acuerdo con el informe realizado por Campeones, los daños se valúan en millones de pesos en cuanto a los costos de reparación, lo que representa un verdadero problema debido a que el trazado se sostiene con fondos genuinos en su gran mayoría.

Una de las zonas afectadas es la torre de control, donde se volaron completamente los paneles de los primeros cuatro pisos, aunque hay otras partes del autódromo que también sufrieron muchos daños. Además de la caída de cables, alambrados y postes, se voló completamente la nueva oficina de cobros de ingresos y la fachada de entrada tiene daños generalizados en su extensión.

Por otro lado, el viento fue tan fuerte que empujó a un tractor, que impactó de lleno contra el tejido lateral. A los costos de reparación se deben sumar los gastos en cuanto a la recolección de basura y restos de los destrozos que sufrió el autódromo, puesto que quedaron materiales de la destrucción por distintas partes del circuito.

Tabla de posiciones de la Copa de Oro del TC en 2025

Luego de la final en San Nicolás, solamente quedan por delante tres fechas en el Turismo Carretera. A continuación, la tabla de posiciones de la Copa de Oro, con la inclusión de los por ahora tres clasificados de último minuto, que se definirán al término de la decimocuarta fecha antes del cierre de temporada en diciembre en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata.

Los daños en la torre de control del circuito (Carburando).