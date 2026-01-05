China y Pakistán reafirman sus lazos y EEUU intensifica su acercamiento a Islamabad

China y Pakistán se comprometieron el lunes a seguir estrechando lazos y ampliando la cooperación, reafirmándose mutuamente su amistad históricamente "férrea" mientras crecen las señales de acercamiento entre Islamabad y Washington.
Pakistán es uno de los socios más estrechos de China, y apoya diplomáticamente a Pekín en un amplio abanico de asuntos delicados a escala internacional, desde el estatus de Taiwán hasta Sinkiang, Tíbet, Hong Kong y el mar de China Meridional.
A cambio, Pekín ha invertido miles de millones de dólares en el país del sur de Asia a través del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC, por sus siglas en inglés), un proyecto emblemático de la iniciativa china de comercio e infraestructuras Franja y Ruta.
Sin embargo, los repetidos ataques de milicianos islamistas contra ciudadanos chinos que trabajan en el CPEC y en otros proyectos en Pakistán se han convertido en una importante fuente de tensión en los últimos años.
Además de la complejidad de la relación sino-pakistaní, los lazos entre Estados Unidos y Pakistán se han estrechado desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca hace un año y obtuvo una victoria diplomática en una región que China considera dentro de su esfera de influencia.
Pakistán incluso dijo que recomendaría a Trump para el Premio Nobel de la Paz por ayudar a resolver un conflicto que mantenía con India.
En un comunicado conjunto el lunes, China y Pakistán dijeron que construirían una versión mejorada del CPEC, se centrarían en su cooperación en industria, agricultura y minería e intensificarían la colaboración en el sector financiero y bancario.
Después, China elogió las "medidas integrales" de Pakistán para proteger la seguridad del personal y los proyectos chinos, según el comunicado.
Ambas partes pidieron también más "acciones visibles y verificables para desmantelar y eliminar todas las organizaciones terroristas" atrincheradas en Afganistán, que comparte fronteras tanto con Pakistán como con China. No se dieron más detalles.
Con información de Reuters