Twitch suspendió al Kun Agüero: los motivos de la sanción al exjugador

Luego del encuentro entre el Manchester City y el Real Madrid por la UEFA Champions League, Twitch suspendió la cuenta de Sergio "Kun" Agüero. Los motivos de la sanción al exjugador del elenco "Ciudadano".

Twitch impuso una sanción severa para Sergio "Kun" Agüero en su cuenta y se la suspendió luego del encuentro entre el Manchester City y el Real Madrid por la semifinal de la UEFA Champions League. Un insólito error del exfutbolista llevó a que la plataforma tome una decisión severa. Tal es así, que esto sucedió pocas horas después del cruce por el torneo continental en el que los de Pep Guardiola avanzaron a la final.

El exhombre de Independiente maneja desde hace tiempo esta plataforma y cuenta con más de 4 millones de seguidores que, en su gran mayoría, se unen a cada una de sus transmisiones. Sin embargo, hay un detalle de la misma que el propio Agüero pasó por alto una vez que finalizó el mencionado partido y esto derivó en la penalización. Igualmente, el "Kun" tiene otros planes para incursionar en distintas redes y dejar la que utilizó en sus inicios como streamer.

Una vez finalizado el duelo en cancha del City, el exjugador inició una transmisión en Star+ junto a Morena Beltrán y Miguel Simón, donde mostró imágenes exclusivas de lo sucedido en el verde césped. Agüero tiene contrato con Disney para poder hacerlo a pesar de que está prohibido, pero es sólo durante el stream. Es decir, las imágenes del partido en cuestión no podían quedar guardadas en su canal, el "Kun" no lo tuvo en cuenta y lo sancionaron.

Igualmente, no pasó mucho tiempo para que le devuelvan la cuenta. Cabe destacar que semanas antes sorprendió con la noticia de que dejará la plataforma. "Voy a empezar a dejar de hacer Twitch, la verdad es que me llegaron otras cosas para hacer. No es nada de otra plataforma, es algo de una marca muy importante que quiere que haga algunos contenidos. Creo que me sirve un poquito más no estar tanto en Twitch. Voy a empezar a hacer otras cosas".

Agüero destrozó de la peor manera a Lugano por criticar a la Selección

Sergio "Kun" Agüero destrozó al exfutbolista uruguayo Diego Lugano por sus dichos contra la Selección por la consagración en el Mundial de Qatar 2022. El argentino escuchó las palabras de su colega y no dudó en salir al cruce, ya que fue sumamente crítico con la manera en la que la "Albiceleste" se quedó con la Copa del Mundo. De esta manera, el exhombre de Independiente se sumó a otros que también liquidaron al exdefensor "Charrúa".

"Se queja de eso, pero fue al Mundial invitado por FIFA. Así que imagino que no estarán contentos si está hablando mal de los árbitros. Yo me lo crucé ahí con mucha gente de FIFA, así que no fue por su cuenta, sino que fue invitado. Si quiere llamar la atención y fantasmear un poco no está mal. Cada uno opina lo que quiere y está perfecto. Yo creo que hace un comentario metiéndose al pedo con la gente de Argentina, porque entre uruguayos y argentinos nos llevamos bien", soltó Agüero en un principio en diálogo con el periodista Martín Souto en plena transmisión de Star+.