El Kun Agüero pegó el portazo y anunció lo que nadie se esperaba: "No puedo"

Sergio "Kun" Agüero pegó un portazo e hizo un anuncio con el que sorprendió a todos. Las transmisiones del exjugador de la Selección tomaron cada vez más fuerza en Twitch luego de sufrir el problema cardíaco que lo alejó del fútbol y fue su refugio para acercarse aún más a los fanáticos. Sin embargo, un año y medio después, el propio exfutbolista dio una noticia acerca de su vínculo con la plataforma que nadie se esperaba.

Si bien el "Kun" ya colaboró con Star+ durante varios partidos importantes de la UEFA Champions League esta vez le espera algo más de lo que todavía no quiso dar detalles. Lejos de su amigo -y hoy colega- Ibai Llanos, Agüero tomará un camino diferente y en otro lugar donde también se siente cómodo. Claro que, esta decisión del exdelantero de Independiente, Manchester City y Barcelona fue un baldazo de agua fría para muchos de sus seguidores.

"Voy a empezar a dejar de hacer Twitch, la verdad es que me llegaron otras cosas para hacer. No es nada de otra plataforma, es algo de una marca muy importante que quiere que haga algunos contenidos. Creo que me sirve un poquito más no estar tanto en Twitch. Voy a empezar a hacer otras cosas", reveló Agüero en su canal. Pero el campeón de América en 2021 sabe que no será fácil despedirse: "Voy a seguir haciendo Twitch, pero no tengo contrato y voy a hacer un poquito menos. También tengo con Disney y hago en Star+. Capaz que lo de Kings League también lo dejo"

Por otro lado, "Kuni" dio algunos indicios de lo que se viene para su futuro: "YouTube me hizo el enganche con una marca, pero los contenidos no los puedo hacer en Twitch. No puedo hacer un contenido acá con un famoso, un conocido, un cantante un exfutbolista y decirle que haga jueguitos acá. Pueden tirar ideas también ¿Qué les coparía que haga? ¿Retos? ¿Cena? ¿Asado? ¿Jugar al golf? ¿Tirarme a la pileta? ¿Viajar? Contarles que hago... yo creo que sería divertido. Por ejemplo, ahora tengo el mundial de Poker y me voy a Las Vegas, estaría bueno mostrar lo que haga ahí".

La impensada propuesta del Kun Agüero a dos figuras de Gran Hermano

Kunisports, el equipo de fútbol de "El Kun" Agüero, se encuentra en plena disputa de la Kings League donde acumula siete partidos ganados y cuatro perdidos. En este contexto, el ex futbolista realizó una inesperada propuesta a dos exparticipantes de Gran Hermano para que se sumen al plantel, por lo que despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Se trata de Agustín Guardis y Nacho Castañares, quienes se mostraron sorprendidos por la convocatoria del ex futbolista y presidente de Kunisports. Todo comenzó cuando una cuenta de fans destacó que el ex Gran Hermano se encontraba en tendencias de Twitter por un stream realizado en Twitch.