River tiene la formación definida ante Millonarios y piensa en más refuerzos

River Plate ya tiene la formación definida para enfrentar a Millonarios de Colombia en el primer amistoso del 2026, mientras el entrenador Marcelo Gallardo y la dirigencia liderada por Stéfano Di Carlo se enfocan en tratar de concretar más refuerzos en el mercado de pases. La "Banda" se medirá con el cuadro "cafetero" en el Gran Parque Central de Montevideo, la capital de Uruguay.

Lejos de ciudar jugadores, el "Muñeco" eligió al mejor potencial que tiene disponible en esta pretemporada, tanto futbolística como físicamente. Sin Franco Armani por el desgarro en el gemelo derecho, el director técnico e ídolo en Núñez elegirá en el arco al juvenil Santiago Beltrán, ya que Ezequiel Centurion continúa recuperándose de una doble fractura en la muñeca izquierda. Para colmo, Jeremías Ledesma volvió a Rosario Central.

Con Beltrán en el arco, la línea de cuatro defensores estará compuesta por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña o Juan Carlos Portillo sobre el lateral izquierdo, ya que Marcos Acuña todavía arrastra un traumatismo en un dedo del pie izquierdo y trabaja de manera diferenciada. En la mitad de la cancha, todo indica que arrancarán el compromiso Kevin Castaño, Fausto Vera o Aníbal Moreno y Giuliano Galoppo, mientras que la zona ofensiva estará compuesta por Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Por lo tanto, los fichajes tendrán pocos minutos, ya que está en duda si Viña estará desde el inicio o no. En tanto, Moreno o Vera es otra incógnita en el centro del campo. Mientras, la directiva trabaja en cerrar más incorporaciones, a la espera del segundo amistoso ante Peñarol de Uruguay (el sábado 17 de enero a las 22) y del debut en el Torneo Apertura del fútbol argentino.

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña o Juan Carlos Portillo; Kevin Castaño o Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Los posibles nuevos refuerzos de River

Luego de las llegadas de Vera, Moreno y Viña, también suenan como fichajes del "Millonario" Jhohan Romaña (central de San Lorenzo), Santino Antino (mediocampista ofensivo de Godoy Cruz de Mendoza) y Maher Carrizo (extremo de Vélez Sarsfield). Tampoco descartan el arribo de un centrodelantero, luego del alejamiento de Miguel Borja rumbo a Cruz Azul de México.