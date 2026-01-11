Uno de los actores de Stranger Thing criticó duramente a Donald Trump.

Joe Keery, conocido mundialmente por interpretar a Steve Harrington en la serie Stranger Things, salió al cruce del expresidente Donald Trump por su defensa pública a un agente del ICE acusado de matar a una ciudadana estadounidense durante un operativo en Minneapolis.

El hecho ocurrió el 8 de enero, cuando Renee Good, de 37 años, falleció tras ser alcanzada por disparos realizados por el agente Jonathan Ross. Según la administración Trump, el agente actuó en defensa propia porque Good intentó embestirlo con su vehículo.

En su cuenta de Truth Social, Trump calificó a la víctima como “una agitadora profesional” y aseguró que atropelló “violenta, voluntaria y brutalmente” al oficial, justificando así el uso letal de la fuerza. Estas afirmaciones generaron un fuerte rechazo de activistas y figuras públicas, entre ellas Joe Keery.

El mensaje de Joe Kerry contra Trump

El actor publicó un mensaje contundente en Instagram dirigido a Trump: “Cero decencia humana, detengan a este hombre.” Su crítica se suma a un debate más amplio sobre el accionar policial y el respaldo oficial en casos polémicos.

Más allá de su carrera en la actuación, Keery también se destaca en la música. Fue miembro de la banda de rock psicodélico Post Animal entre 2015 y 2018, y desde 2019 lanzó discos como solista bajo el nombre artístico Djo, con álbumes como Twenty Twenty, Decide y The Crux.

Su tema “End of Beginning”, incluido en Decide (2022), tuvo un resurgimiento importante en plataformas de streaming durante los últimos meses, llegando a los primeros puestos en Spotify a nivel mundial.

Keery define su proyecto musical como un espacio creativo independiente de su trabajo actoral, donde aborda temáticas como la nostalgia, el crecimiento personal y el cierre de etapas. Esta sensibilidad conecta con el fin de Stranger Things y con su reciente protagonismo en debates públicos que trascienden la ficción.