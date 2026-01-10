Chubut en alerta: el fuego se intensifica y apuntan a una “intención criminal”

Los incendios en Chubut afectaron once viviendas.

En medio de los incendios que no cesan en la provincia de Chubut, el ministro de Seguridad y Justicia local, Héctor Iturrioz, advirtió que la situación “varió para mal” en las últimas horas y aseguró que las condiciones climáticas están "confabuladas para que el fuego se siga propagando”. En tanto, el funcionario consideró que hubo una “intención criminal” en las acciones de los que originaron el siniestro.

En diálogo con Radio Splendid, el funcionario explicó que, hasta ahora, el fuego mantenía un comportamiento cíclico, pero que ese patrón se quebró. “Habíamos entrado en una suerte de movimiento cíclico que quemaba de día y de noche se aplacaba, nos daba algo de aire para trabajar porque las llamas cedían en su tamaño, que son enormes. Eso no ocurrió anoche, no hubo cese de actividad nocturna, sino que tuvo gran intensidad, avanzó mucho”, describió Iturrioz.

Sobre la situación actual de los focos ígneos, el ministro informó que, en las últimas horas, se incendió una vivienda ubicada en una zona boscosa y precisó que, hasta el momento, son once las casas afectadas. Además, advirtió que el fuego avanza sobre bosques nativos en dirección a la localidad de El Maitén, que forma parte de la comarca andina.

Iturrioz indicó que El Hoyo y Epuyén presentan sectores afectados, aunque permanecen protegidos y remarcó que, pese al despliegue, el incendio sigue fuera de control: “El Hoyo tiene algunas zonas afectadas, pero lo resguardan los brigadistas al igual que Epuyén”, afirmó.

“Aunque tengamos los recursos aéreos, sólo podemos retrasarlo. La cabeza del incendio lo hace incontrolable, hay que rezar que llueva, que deje de hacer estos calores que también son extraordinarios y no habituales para la zona”, señaló, al tiempo que alertó: “Lo único que hacemos con el trabajo diario es retardar los efectos nocivos de esta inclemencia”.

Cómo sigue la investigación sobre el origen del incendio

El ministro de Seguridad chubutense se refirió a la investigación en curso sobre el origen del incendio y sostuvo que una acción negligente es muy distinta de una dolosa. Además, afirmó que el fuego se inició en una zona de vegetación muy densa, a la que “solo puede acceder alguien con conocimiento del bosque”.

En ese sentido, señaló que se trataba de un lugar donde se sabía que el incendio se propagaría con rapidez y que, además, podía cortar la única vía de acceso a Puerto Patriada. “Hubo una intención criminal que no habíamos visto antes”, remarcó Iturrioz, mientras que recordó que en 2021 se produjo un incendio de estas características y tardó un mes en apagarse totalmente.

Restricciones a la circulación de la Ruta 40

Con las llamas fuera de control, la Dirección Nacional de Vialidad volvió a disponer la restricción total de circulación para todo tipo de vehículos en la Ruta 40. Las llamas se encuentran próximas a la calzada y el corte se mantendrá de forma preventiva hasta nuevo aviso, indicó la el organismo en un comunicado.

La restricción rige desde las 15:40 para todo tipo de vehículos en el tramo que une las localidades de Epuyén y El Hoyo. Las autoridades de seguridad vial determinaron que la visibilidad y el calor en la ruta representan un riesgo inminente para los conductores.

Ante la gravedad de la situación, Vialidad recordó que están abiertos canales de consulta como la web oficial del organismo, donde los usuarios tiene la posibilidad de informarse sobre el estado de las rutas en tiempo real. Asimismo, pueden comunicarse al 0800-222-6272 para obtener información al respecto. En caso de emergencias, está activa la línea de atención 24/7 mediante la Opción 1 del centro de atención telefónica o vía WhatsApp al +54 9 11 2273-4519.