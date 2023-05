Agüero destrozó de la peor manera a Lugano por criticar a la Selección

Sergio "Kun" Agüero destrozó a Diego Lugano y se sumó a varios argentinos que lo cruzaron después de que el exdefensor uruguayo opine contra la Selección y su participación en el Mundial de Qatar 2022.

Sergio "Kun" Agüero destrozó al exfutbolista uruguayo Diego Lugano por sus dichos contra la Selección por la consagración en el Mundial de Qatar 2022. El argentino escuchó las palabras de su colega y no dudó en salir al cruce, ya que fue sumamente crítico con la manera en la que la "Albiceleste" se quedó con la Copa del Mundo. De esta manera, el exhombre de Independiente se sumó a otros futbolistas que también liquidaron al exdefensor "Charrúa".

El exzaguero de 42 años habló en el programa uruguayo Carve Deportiva (AM 1010) y opinó: "Vos ves los penales que le cobraron a Argentina y bue... No lo llevaron de la mano, digo, pero le dieron una ayuda. Argentina tiene su mérito, pero de los cinco penales que le dieron, cuatro no fueron... O fueron totalmente forzados". Sus palabras generaron la bronca de más de uno tal como sucedió con Ángel Di María, Leandro Paredes y hasta Marcelo Bielsa, Agüero no fue la excepción.

"Se queja de eso, pero fue al Mundial invitado por FIFA. Así que imagino que no estarán contentos si está hablando mal de los árbitros. Yo me lo crucé ahí con mucha gente de FIFA, así que no fue por su cuenta, sino que fue invitado. Si quiere llamar la atención y fantasmear un poco no está mal. Cada uno opina lo que quiere y está perfecto. Yo creo que hace un comentario metiéndose al pedo con la gente de Argentina, porque entre uruguayos y argentinos nos llevamos bien", soltó Agüero en un principio en diálogo con el periodista Martín Souto en plena transmisión de Star+.

Por otro lado, el exjugador del "Rojo" y del Manchester City agregó: "Es como que yo diga que está bien que a Uruguay no le hayan cobrado penales, entonces todos los uruguayos me van a putear, es al pedo. Suena a un comentario innecesario. Buscar esas polémicas al pedo... 'de los cinco penales cuatro no fueron', uno te la compro, creo que ya decir cuatro es de ya buscar polémica, de mala leche al pedo".

