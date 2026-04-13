Video: la insólta expulsión de Lisandro Martínez en Manchester United vs. Leeds por la Premier League

La insólita expulsión de Lisandro Martínez en Manchester United vs. Leeds: qué pasó con el defensor de la Selección Argentina.

Lisandro Martínez recibió una insólita expulsión en el partido entre Manchester United y Leeds por la fecha 32 de la Premier League: a los ocho minutos del segundo tiempo, el defensor de la Selección Argentina disputó una pelota aérea con el delantero Dominic Calvert-Lewin y, durante el salto, le tomó del pelo. El árbitro Paul Tierney fue llamado por el VAR y, tras una rápida revisión, decidió mostrarle la tarjeta roja al central por "conducta violenta". De esta manera, los 'Red Devils' se quedaron sin uno de los pilares del plantel para el resto del partido y con el resultado 2 a 0 en su contra, en un partido clave para mantenerse en puestos de clasificación a competiciones europeas de cara a la próxima temporada.

Minutos antes de esta situación, el entrerriano había tenido una intervención clave para evitar un gol sobre la línea y no permitir que Leeds estire aún más la ventaja en el marcador. Esta expulsión lo marginará de un duelo clave el próximo fin de semana cuando el United reciba al Chelsea de Enzo Fernández, en la recta final del certamen inglés.

El presente de 'Licha' Martínez con el United, a menos de tres meses del Mundial 2026

Martínez había sufrido una lesión en el gemelo después del partido con el West Ham por la fecha 26 de la Premier League y, desde entonces, estuvo fuera de las canchas. En total, el defensor entrerriano estuvo cinco partidos ausente con los “Red Devils”, pero todo indicaría que está cada vez más cerca de su regreso a las canchas. Luego de semanas con trabajos diferenciales, “Licha” volvió a los entrenamientos a la par de sus compañeros en Old Trafford y fue titular ante el Leeds, a pesar de que su regreso estuvo marcado por la insólita expulsión que protagonizó.

Finalizada la recuperación de la lesión en el sóleo, que Martínez haya sido nuevamente tenido en cuenta por Michael Carrick para el partido de este lunes en Stretford es, sin dudas, es una buena noticia para Scaloni. Por lo tanto, el DT estará atento a la evolución que tenga el zaguero en su regreso a las canchas, ya que deberá retomar ritmo rápidamente en una temporada que fue muy interrumpida para el campeón del mundo.

'Licha' no lo puede creer: en su regreso tras la lesión que sufrió, el argentino se fue expulsado en el complemento del partido ante Leeds.

Cabe mencionar que “Licha” no pudo iniciar la temporada en agosto del año pasado por una rotura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda, lesión de la que recién regresó a fines de noviembre. De hecho, el defensa tuvo solo dos meses y medio de continuidad antes de que suceda lo del sóleo y, aunque mostró un buen nivel en ese lapso, ahora necesitará mostrar que está en condiciones de defender la Copa del Mundo en los Estados Unidos.

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