Selección Argentina: la joya que rechazó a Chile para sumarse al Sudamericano Sub-17 con la “Albiceleste”

Policella suma tres goles con Argentina Sub-17.

Esta tarde, la Selección Argentina Sub-17 igualó 1-1 con Bolivia en Ypané, Paraguay, por la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub-17, resultado que llegó a los dirigidos por Diego Placente a las semifinales del certamen y le dio el pase a la siguiente Copa del Mundo de la categoría. Uno de los titulares de la jornada fue Juan Cruz Policella, quien fue la gran figura de la “Albiceleste” en el cruce con Venezuela.

Durante la segunda fecha del jueves pasado, el extremo izquierdo anotó por duplicado frente a la “Vinotinto” para el 2-0 parcial del encuentro, que terminó con un 3-2 a favor del conjunto nacional. Con la 11 de Argentina, Policella se convirtió en una de las figuras de la nueva generación, aunque lo curioso es que estuvo cerca de vestir la camiseta de la Selección de Chile, donde formó parte de algunas citaciones en las inferiores.

Y es que debido a su abuela paterna, el jugador de Vélez tiene la opción de la doble nacionalidad, lo que aprovechó para dar sus primeros pasos en el fútbol internacional con la Sub-15 y Sub-16 chilenas, entre las que llegó a marcar dos goles en siete presentaciones. De hecho, ya durante octubre del 2024, el joven de 16 años había dado señales de que quería vestir la casaca albiceleste, según relató su padre en diálogo con ESPN.

“Lo que nos dice es que quiere intentar jugar para Argentina”, había dicho su padre, Sebastián Policella. Tal es el deseo de “Juani” de jugar con Argentina que incluso llegó a rechazar una oferta del seleccionado mayor de Chile para esperar a su oportunidad con la celeste y blanca, lo que podría darse con el rendimiento que ha mostrado hasta ahora y también con la curiosa especialidad que tiene en los pies.

El hecho es que el delantero es apodado el “pibe de las rabonas”, algo a lo que incluso se refirió su entrenador Ariel Zárate, que lo dirigió en 2024. “Lo hablé muchas veces con él, pero no lo hace de canchero. Se le hace más cómodo. De hecho, tiene más fuerza pegándole de rabona que con la pierna izquierda, así que no me molesta”, resaltó el DT de las inferiores de Vélez.

La Sub-17 celebró su clasificación al Mundial.

¿Cuándo vuelve a jugar la Sub-17?

Tras el empate con Bolivia, la Sub-17 quedó en el segundo lugar del Grupo B, de manera que pasó a las semifinales del Sudamericano, instancia en la que enfrentará a Ecuador, líder del Grupo A. Dicho partido quedó programado para el jueves 16 de abril, todavía con horario y sede a definir, mientras que Brasil espera por conocer a su rival, que saldrá del segundo lugar del Grupo A, puesto que se disputan Colombia, Uruguay y Chile.