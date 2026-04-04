Por qué no juega Julián Álvarez en Atlético de Madrid vs. Barcelona

El Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone recibe este sábado al Barcelona, en el clásico de LaLiga de España y sorprendió que Julián Álvarez no apareció en la formación inicial del "Colchonero". En medio de los rumores que lo vinculan al conjunto catalán, la ausencia del delantero de la Selección Argentina se debe a una razón especial.

Julián Álvarez está en el banco de suplentes del Atlético de Madrid debido a que "Cholo" Simeone decidió resguardarlo para el choque de ida por cuartos de final de la UEFA Champions League, que se disputará el miércoles 8 de abril también ante Barcelona.

El crack surgido en River Plate mirará el cotejo desde el banco de suplentes, pero podría tener minutos en el segundo tiempo dependiendo cómo vaya el partido. Si bien forma parte de un rotación determinada por Simeone, el objetivo principal del "Colchonero" es la Champions League.

Más allá de que Julián no estará desde el inicio en Madrid, habrá otros argentinos titulares en el "Aleti", ya que Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Nicolás González sí formarán parte del 11 para recibir al Barcelona en el estadio Metropolitano.

Los números de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Partidos jugados : 101.

: 101. Goles : 46.

: 46. Asistencias : 17.

: 17. Títulos: no ganó.

Formaciones probables de Atlético de Madrid y Barcelona

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, tendrá varias bajas importantes para este encuentro. Marcos Llorente y Johnny Cardoso están suspendidos, mientras que Pablo Barrios se perderá el partido por una lesión en el muslo. Además, Jan Oblak es duda por una molestia en la cadera, al igual que Marc Pubill (costillas), Rodrigo Mendoza (tobillo) y Alexander Sorloth (golpe en la cabeza).

La zona del mediocampo será especialmente problemática para el Cholo considerando las ausencias de Llorente, Cardoso y Barrios, lo que podría obligarlo a utilizar a Alex Baena en una posición más retrasada junto a Koke. Julián Álvarez, quien ha sido vinculado con un posible fichaje por el Barcelona en el próximo mercado de pases, se espera que lidere el ataque junto a Antoine Griezmann. Aunque Simeone tendrá un ojo puesto en el partido de Champions League de la próxima semana, se anticipa que presentará su mejor once disponible.

Por el lado del Barcelona, Hansi Flick deberá afrontar el partido sin Raphinha, quien sufrió una lesión en los isquiotibiales mientras representaba a Brasil durante el parón internacional y no estará disponible hasta principios de mayo. Andreas Christensen continúa siendo baja de larga duración por una grave lesión de rodilla, mientras que Frenkie de Jong permanece fuera por problemas en los isquiotibiales, aunque podría regresar para el encuentro de Champions League de la próxima semana.

Eric García está en condiciones de jugar y debería formar en el centro de la defensa, mientras que Jules Koundé y Alejandro Balde han regresado a los entrenamientos tras recuperarse de lesiones en los isquiotibiales. Marcus Rashford podría recibir la titularidad en una posición de banda, mientras que Joao Cancelo y Marc Bernal también se perfilan para estar en el once inicial azulgrana.

Probable formación de Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Lenglet, Obed Vargas; Giuliano Simeone, Koke, Alex Baena, Thiago Almada, Nicolás González y Antoine Griezmann.

Probable formación de Barcelona: Julián García; Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Gerard Martí, Joao Cancelo; Eric García, Pedri González; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Dani Olmo.

Atlético de Madrid vs Barcelona: Ficha técnica