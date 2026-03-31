"Oso" Martínez, la sorpresiva alternativa que aparece en el radas de Scaloni y podría sumarse a la Selección

El lateral es una pieza clave del Sevilla.

La posición de lateral izquierdo es una de las debilidades de la Selección Argentina, no porque no tenga un jugador a la altura como lo es Nicolás Tagliafico, sino por la falta de alternativas para ocupar su lugar ante cualquier eventualidad. De hecho, solamente Marcos Acuña es un futbolista nato para ese puesto, aunque se encuentra en un período de recuperación de su nivel después de unos meses complicados con River.

En este contexto, a Lionel Scaloni le preguntaron por Joaquín Martínez Gauna, el lateral español que juega para el Sevilla en La Liga de España, pero que podría convertirse en otro de los “europibes” del conjunto nacional. Con raíces familiares en Santa Fe, “Oso” ha sonado para convertirse en uno de los refuerzos de la “Albiceleste” en los últimos meses, por lo que sorprendió que no haya sido citado para los amistosos con Mauritania y Zambia.

De ahí que la pregunta sobre sus chances de sumarse al plantel de los campeones del mundo haya surgido este lunes en la conferencia de prensa que brindó el DT en la previa al cruce con Zambia. Fue ahí cuando Scaloni reconoció que lo tiene en el radar y que incluso ha seguido sus últimas actuaciones, haciendo referencia al cruce con Betis en el clásico sevillano a inicios de mes por el campeonato español.

“Es seleccionable. Visto sí, hemos visto varios partidos. Ha jugado bien contra el Betis el clásico y forma parte de una lista que seguimos”, respondió el entrenador, que no descarta una convocatoria futura para el jugador de 22 años. Nacido en Torrevieja, “Oso” tuvo su debut profesional en 2022 con la camiseta de Atlético Malagueño y luego pasó al Sevilla Atlético antes de saltar a Primera este año de la mano de Matías Almeyda.

Con apenas 15 partidos en la máxima categoría del fútbol español, Martínez suma un gol y tres asistencias y se ha convertido en una pieza clave en la última línea del cuadro rojiblanco. De hecho, el lateral viene de anotar en la derrota con el Barcelona a mediados de mes, partido en el que también sumó una asistencia, por lo que su oportunidad podría llegar posiblemente después del Mundial 2026.

Scaloni busca un tercer ciclo mundialista.

Scaloni, con hambre de renovación

Otro de los temas abordados durante la conferencia de prensa tiene que ver con la renovación de su contrato, un tema que Scaloni no esquivó a pesar de su característica prudencia. “Los tiempos no son importantes porque hoy tengo la cabeza en otro lado. Se verá si se llega a un acuerdo y eso no es importante ahora”, contestó el DT, que no tiene apuro en firmar y se encuentra mentalizado en el Mundial 2026, aunque se considera privilegiado de comandar a la Selección Argentina.