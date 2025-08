Mala noticia a último momento para Colo Barco, en plena pretemporada de Racing Estrasburgo

El Colo Barco sigue de pretemporada con Racing de Estrasburgo.

Valentín "Colo" Barco recibió una mala noticia de Racing de Estrasburgo a último momento, en plena pretemporada del equipo de Francia. El lateral izquierdo de 21 años de la Selección Argentina, surgido en Boca Juniors, se quedará en el equipo dirigido por el inglés Liam Rosenior luego de que le compraran la ficha en el último mercado de pases.

La situación concreta ahora es que el joven zurdo ni siquiera es suplente en el anteúltimo amistoso de la preparación en Europa, en esta oportunidad frente a Sturm de Austria como visitante. El director técnico británico prefirió probar a otros futbolistas en la posición del argentino, dado que habitualmente lo ubica como un mediocampista interior izquierdo, lejos de elegirlo como lateral o hasta extremo por el mismo sector como lo había hecho en el "Xeneize". El talentoso jugador regresó a la convocatoria de Lionel Scaloni en la última doble fecha FIFA de junio pasado, aunque no sumó minutos en los choques frente a Chile y Colombia.

El Colo Barco, afuera en el anteúltimo amistoso de Racing de Estrasburgo

El DT, Rosenior, prefirió ensayar otras alternativas en este encuentro frente al débil conjunto austríaco como el local Sturm. Por lo tanto, escogió un "mix" para la formación y no colocó ni siquiera entre los relevos al ex Boca. El estratega inglés dejó en el banco a otras figuras del plantel profesional, al igual que el ex Sevilla y Brighton.

Se tratará de una temporada 2025-2026 interesante para el cuadro de Alsacia, que se quedó afuera de manera ajustada, en la última fecha de la campaña anterior, de las competencias internacionales para este año. Por lo tanto, todas sus energías estarán puestas solamente en la Ligue 1 y en la Copa de Francia. En la liga, el objetivo inicial será terminar entre los seis primeros de la tabla de posiciones para ingresar a algún torneo continental: la Champions, la Europa League o la Conference.

¿Cuándo vuelve a jugar el Colo Barco en Racing de Estrasburgo?

El siguiente compromiso del cuadro de Rosenior será bastante más exigente. Se llevará a cabo el sábado 9 de agosto desde las 10.30 horas de Argentina, cuando enfrente a Mainz de Alemania en el amistoso como visitante en el estadio Mewa Arena.

