Argentina recibe a Zambia: hora, TV en vivo, streaming y formaciones

La Selección Argentina disputará su último ensayo antes del Mundial 2026 cuando reciba a Zambia este martes 31 de marzo del 2026 en La Bombonera, con Lionel Messi confirmado desde el inicio por Lionel Scaloni. El equipo campeón del mundo buscará mejorar la deslucida actuación mostrada ante Mauritania y cerrar su preparación con una victoria ante un rival zambiano que acumula siete partidos consecutivos sin conocer el triunfo y que no pudo clasificar a la próxima Copa del Mundo.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Argentina y Zambia, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Argentina y Zambia?

El partido entre Argentina y Zambia por el amistoso internacional se jugará este martes 31 de marzo de 2026, a partir de las 20:15 horas (hora argentina) en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo por Telefe para toda Argentina. El streaming online irá por DGO, Telecentro Play y Personal Flow. El árbitro principal del partido será el venezolano Alexis Herrera.

El equipo argentino llega a este compromiso tras una victoria por 2-1 ante Mauritania que dejó más dudas que certezas. El torneo que iba a enfrentar al campeón de la Copa América contra el ganador de la Eurocopa se suspendió por el conflicto en Medio Oriente, lo que obligó a organizar rápidamente estos amistosos ante Mauritania y Zambia.

Para Lionel Scaloni, este partido ante Zambia representa la última oportunidad para definir la lista definitiva del Mundial 2026, que comenzará en menos de tres meses con el debut argentino ante Argelia. El técnico aprovechará este ensayo para resolver las dudas que aún persisten en ciertos sectores del equipo y para ajustar las piezas en el esquema táctico antes de oficializar la nómina que defenderá el título mundial conquistado en Qatar 2022.

Antes de la decepcionante actuación ante Mauritania, la Albiceleste había encadenado cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones. La última derrota del equipo campeón del mundo había sido precisamente ante Ecuador en su último partido de las eliminatorias sudamericanas. Los goles de Enzo Fernández y Nico Paz en la primera mitad fueron suficientes para superar a un rival que ocupa el puesto 115 en el ranking FIFA, pero el rendimiento general estuvo lejos del esperado para un equipo de la jerarquía argentina.

Por su parte, Zambia llega a este encuentro para disputar su primer partido de 2026, después de haber cerrado un año 2025 para el olvido. La selección africana no logró clasificar al Mundial 2026 tras finalizar en el cuarto lugar de su grupo eliminatorio con apenas nueve puntos en ocho partidos, quedando por detrás de Tanzania, Níger y el líder Marruecos.

El equipo dirigido por Moses Sichone atraviesa un momento crítico, acumulando siete partidos consecutivos sin conocer la victoria. Los últimos cinco encuentros bajo la dirección de Sichone terminaron sin triunfos, extendiendo una racha negativa que comenzó después de vencer a Tanzania en las eliminatorias mundialistas el pasado octubre. La situación se agravó en la Copa Africana 2025, donde Zambia terminó última del Grupo A con apenas dos puntos producto de empates ante Mali y Comoros, y una dura derrota por 3-0 ante el anfitrión Marruecos. Además, el equipo zambiano ha mostrado serias dificultades ofensivas, fallando en anotar goles en cuatro de sus últimos siete partidos.

Este será el primer enfrentamiento oficial entre Argentina y Zambia en toda la historia. Para los africanos, medirse ante los campeones del mundo en La Bombonera representa un enorme desafío, especialmente considerando su momento futbolístico y el calibre del rival que enfrentarán con Lionel Messi en el campo de juego.

Formaciones probables de Argentina y Zambia

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada.

Zambia: Willard Mwanza; Kondwani Chiboni, Brian Chilimina, Dominic Chanda, Tinklar Sinkala; Miguel Chaiwa, Fredrick Mulambia, Obino Chisala; Fashion Sakala, Patson Daka, Albert Kangwanda.

El técnico de Argentina, Scaloni, recuperará a varios titulares que no estuvieron presentes en el partido ante Mauritania. Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, dos habituales del once inicial, regresarán a la defensa para este encuentro. El propio Scaloni confirmó que Lionel Messi será titular desde el inicio, cumpliendo con la expectativa de ver al capitán argentino en acción en La Bombonera antes del Mundial.

Leandro Paredes, quien no tuvo minutos contra Mauritania, tendría participación en este partido pero no entre los once iniciales, al igual que Valentín Barco. La sorpresa podría ser Gianluca Prestianni, quien ni siquiera fue convocado al banco en el partido anterior pero podría tener minutos desde la suplencia este martes. Scaloni también adelantó que dará descanso a Julián Álvarez y Nico González, brindando oportunidades a otros jugadores en el frente de ataque junto a Messi y Thiago Almada.

Por el lado de Zambia, el técnico Moses Sichone pondrá en el arco a Willard Mwanza, quien tendrá una noche sumamente exigente ante el arsenal ofensivo argentino. El guardameta de 28 años, que milita en Power Dynamos, espera recibir la protección adecuada de una línea defensiva que podría estar conformada por Kondwani Chiboni, Brian Chilimina, Dominic Chanda y Tinklar Sinkala.

En el ataque, las principales esperanzas zambianas recaen en Patson Daka del Leicester City y Fashion Sakala, capitán del equipo. Daka ha demostrado ser el hombre gol de la selección con 21 tantos en 46 presentaciones internacionales, mientras que Sakala aporta 11 goles en 38 partidos con Zambia. Ambos delanteros intentarán aprovechar cualquier distracción de la defensa argentina para generar peligro, aunque el desafío será mayúsculo considerando las dificultades ofensivas que ha mostrado el equipo en los últimos meses.

Argentina vs. Zambia: ficha técnica