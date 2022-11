La Selección Argentina entrenó y se refugió en el hermetismo para el partido con México

La Selección que dirige Lionel Scaloni no hizo declaraciones y tampoco mostró las cartas con las que jugará ante México. Los familiares visitaron al plantel.

Un día después del mal trago que se vivió el martes en el partido frente a Arabia Saudita, la Selección Argentina ya piensa en el próximo partido ante México. Lionel Scaloni analiza cambios -hasta cuatro-, pero lo hace en medio de un hermetismo y bajo la contención de los seres queridos de los futbolistas.

Los entrenamientos se dividieron en dos grupos: los que jugaron ante Arabia Saudita hicieron los clásicos trabajos regenerativos, mientras que por el lado de los suplentes trabajaron con más intensidad sobre cuestiones tácticas. En la universidad de Qatar, el equipo que dirige Lionel Scaloni cumplió con el primero de los tres entrenamientos que tendrá antes del partido ante la "Tri" del Gerardo Martino.

Esta situación había sido precedida por una charla de Lionel Messi durante durante la noche del martes lideró una reunión para fortalecer la unión del grupo luego de una inesperada adversidad. En este sentido, se conoció que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni se encerró a ver videos y a anotar situaciones ocurridas durante el encuentro ante el conjunto asiático para finalmente tomar decisiones. Entre los cambios que se especulan están los de los futbolistas: Cristian Romero, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Alejandro Gómez. Sin embargo, no hay ninguna confirmación al respecto.

Val recordar que el mediocampo fue uno de los sectores más flojos del equipo durante la fatídica derrota en el debut contra los árabes y allí también se esperan variantes. Leandro Paredes y Rodrigo De Paul tuvieron flojos partidos pero son bastiones del ciclo Scaloni y sería una sorpresa que salgan del equipo.

En este sentido, para jueves se espera una práctica mucho más cercana al mediodía argentino -tarde qatarí- en donde hay menor temperatura y los trabajos podrán ser mucho más exigentes. En este sentido, otra gran noticia que acompañó al plantel nacional es que, durante la tarde Argentina, recibieron la llegada de familiares, amigos y otros conocidos que están en Qatar. La búsqueda, en este caso, del Cuerpo Técnico es tratar de distraer y dejarles unas horas libres a los futbolistas para que puedan estar junto a sus seres queridos.

No obstante, no hubo comentarios ni dichos al respecto. De hecho, poco se conoció en redes sociales sobre lo que ocurrió en la concentración argentina en Qatar. En este sentido, vale recordar, que el equipo argentino cayó ante Arabia Saudita, pero que no es la única sorpresa del torneo. La derrota de Alemania, por su parte, abre un paréntesis sobre el buen rendimiento de los equipos asiáticos en este torneo.