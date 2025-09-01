El gesto del Dibu Martínez que confirma su llegada al Manchester United desde Aston Villa

Impacto en Inglaterra: el gesto del 'Dibu' Martínez que confirma su salida del Aston Villa.

Emiliano 'Dibu' Martínez protagonizó una de las grandes sorpresas sobre el cierre del mercado de pases del fútbol europeo. A pesar de que jugó las primeras dos fechas de la Premier League con el Aston Villa y todo parecía indicar que se quedaría en el equipo de Birmingham por lo que resta de temporada, el arquero de la Selección Argentina se irá en las próximas horas a otro conjunto histórico de Inglaterra. Este domingo, en la derrota de los 'Villanos' frente a Crystal Palace por 3 a 0, confirmó su salida con un llamativo gesto que sorprendió a los hinchas.

El marplatense, campeón del mundo en Qatar 2022, integró la lista de convocados del entrenador Unai Emery para el duelo de este fin de semana en el Villa Park pero no jugó; en su lugar, estuvo el neerlandés Marco Bizot. Según informó el periodista Fabrizio Romano, ya alcanzó un acuerdo personal con el Manchester United para convertirse en el próximo guardián de los tres palos, una necesidad imperiosa para el cuadro dirigido por Ruben Amorim, que viene de una histórica eliminación en la Carabao Cup. Se espera que antes del martes (fecha de cierre de la ventana de transferencias) 2 de septiembre ambas partes lleguen a un acuerdo para concretar la operación.

La evasiva respuesta de Unai Emery, DT de Aston Villa, tras no convocar al 'Dibu' Martínez: "Se terminó el tiempo"

El entrenador español enfrentó los micrófonos antes de la dura goleada sufrida en condición de local, que dejó a su elenco con apenas una unidad tras tres jornadas y anteúltimo en la Premier League. Al ser consultado por una periodista acerca del futuro de Emiliano Martínez, el DT con pasado en Paris Saint-Germain respondió de una manera muy particular, repitiendo una y otra vez el nombre de Marco Bizot (el arquero que lo reemplazó frente al Crystal Palace) ante las reiteradas consultas.

Dibu Martínez no juega en Aston Villa y está cerca de pasar a Manchester United

Según comunicó Romano en su cuenta oficial de X (ex Twitter), "el Manchester United ha llegado a un acuerdo personal con Emiliano Martínez y se ha acercado al Aston Villa!". Además, informó durante el domingo 31 de agosto del 2025 que "como se reveló en exclusiva esta mañana, Dibu regresa como opción concreta para el United si el acuerdo con (Senne) Lammens (guardavalla belga de Royal Antwerp de su país) no se concreta". Y concluyó que "las conversaciones ya están muy avanzadas".

La publicación de Fabrizio Romano confirmando el arreglo que alcanzó el 'Dibu' Martínez con el Manchester United para llegar sobre el cierre del mercado de pases.

De concretarse esta operación, el ex Getafe sería compañero de su compatriota Lisandro Martínez en los "Diablos Rojos", ya que Alejandro Garnacho acaba de pasar a Chelsea. De cualquier forma, el defensor entrerriano que fue campeón del mundo todavía se recupera de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida en febrero pasado. Se trataría entonces del octavo club del marplatense en Inglaterra, ya que ya defendió los tres palos de Oxford, Arsenal, Sheffield Wednesday, Roterham, Wolverhampton, Reading y Aston Villa.

Los números de Dibu Martínez en Aston Villa