Papelón del Manchester United: perdió contra un equipo de la cuarta división de Inglaterra

Papelón del United: quedó eliminado de la EFL Cup con un equipo de cuarta división.

El Manchester United protagonizó este miércoles una de las derrotas más humillantes e insólitas en la laureada historia de la institución: tras igualar un partido que perdía por 2 a 0 frente al Grimsby Town de la League Two (cuarta división del fútbol inglés) por la segunda ronda de la EFL Cup, el conjunto que dirige técnicamente Ruben Amorim cayó por 12 a 11 en una tanda de penales infartante. Los goles de Bryan Mbeumo (quien erró el último tiro desde los doce pasos) y Harry Maguire no alcanzaron para salvar a los 'Red Devils'; por su parte, el cuadro de Cleethorpes tuvo a Charles Vernam y Tyrell Warren como los grandes héroes de la noche en Blundell Park.

Después de 26 disparos, el tiro de Mbeumo que se estrelló en el travesaño desató la locura de los hinchas presentes en el estadio. Mientras las imágenes mostraron al delantero de la Selección de Camerún lamentándose, los fanáticos invadieron el terreno de juego para abrazar a sus jugadores, protagonistas de un logro inédito para el pequeño equipo de Lincolnshire. "Soy simpatizante del Manchester United, así que también estoy un poco molesto", declaró tras el partido Christy Pym, arquero del Grimsby.

"Estábamos completamente perdidos. No sé por qué tenían tantos espacios. Empezamos sin intensidad", analizó el DT Amorim en conferencia de prensa. Además de pedirle perdón a los fanáticos del equipo, el entrenador portugués defendió a Onana de ser el principal responsable de la eliminación: "¿Que es culpa del arquero? Cuando perdés contra un equipo de cuarta división, no es culpa del arquero, es culpa de todo", sentenció.

El encuentro quedó marcado por los dos tantos tempraneros del local, que sorprendieron a uno de los clubes más grandes del país: en ambos (particularmente en el segundo), el arquero André Onana fue el gran responsable debido a sus flojas respuestas. Con este resultado adverso, el United profundizó con esta histórica caída su mal momento futbolístico en Inglaterra. Tras dos fechas en la Premier League, marcha 16° con apenas un punto y se encamina a repetir una floja actuación como en la pasada temporada, que finalizó 15°.

Una de las imágenes tomadas en el estadio de la invasión de los hinchas tras la histórica clasificación del Grimsby.

Los históricos goles de Grimsby Town contra el Manchester United

Cuándo vuelve a jugar el Manchester United tras la eliminación en la EFL Cup

Después de la dura derrota frente al Grimsby, el United recibirá en Old Trafford al Burnley por la tercera fecha de la Premier League el próximo sábado 30 de agosto a partir de las 11 horas en Argentina. Este duelo será clave para recuperar confianza, ya que en la siguiente jornada deberán enfrentar al Manchester City de Pep Guardiola en el clásico de la ciudad.