Fue campeón con Pekerman en la Selección Argentina y lo destrozó por dejarlo sin Mundial 2006: "Se equivocó"

Fue campeón con Pekerman en la Selección y lo destrozó por no jugar el Mundial 2006

Un exjugador que fue campeón con la Selección Argentina de la mano de José Néstor Pekerman apuntó contra el famoso entrenador por dejarlo afuera de la lista del Mundial Alemania 2006. Se trata nada más y nada menos que de Andrés D'Alessandro, que se consagró en el Mundial Sub 20 disputado en nuestro país en el año 2001 siendo una de las figuras, aunque fue convocado de urgencia ante la lesión de un compañero. El "Cabezón" rompió el silencio y lanzó un palazo para "José".

D'Alessandro criticó a Pekerman por dejarlo afuera del Mundial Alemania 2006 en la Selección Argentina

Ante la consulta de Daniel Arcucci en ESPN F90 sobre su no participación en mundiales con la "Albiceleste", D'Alessandro sostuvo que le dolió quedar afuera del 2006 más que del 2010. A partir de eso recordó que fue parte del proceso de Marcelo Bielsa antes de su salida y se refirió a José Pekerman. "Me parece que podía haber estado, nunca me explicó hasta una charla que tuvimos en la despedida de Maxi Rodríguez, que nos la debíamos", esbozó el "Cabezón". A su vez, agregó que nunca fue jugador de José y que más tarde le reconoció que "podría haber hablado con él". "No me dejó conforme, me lo podría haber dicho en aquel momento. Pero no me deprimía, fue un 'vamos a demostrarle que se equivocó'. Fue lo único que me faltó jugar", añadió.

Por otro lado, el exhombre de River Plate rememoró el hecho de que casi se queda sin jugar el Mundial Sub 20 del 2001 en nuestro país. "Entro por la lesión de Livio Prieto faltando tres días", sostuvo. Posteriormente fue figura junto a Javier Saviola mientras a la par se lucía con la camiseta del "Millonario" y más tarde se concretó su pase a Europa para jugar en el Wolfsburgo de Alemania, más precisamente a mediados del 2003.

A su vez, el crack surgido de River Plate que brilló con la camiseta de Inter de Porto Alegre en Brasil se refirió al presente de Franco Mastantuono en el Real Madrid y la chance latente de que sea considerado por Lionel Scaloni para el torneo que comenzará en junio. Por supuesto, rápidamente sus palabras trascendieron en las redes sociales.

Andrés D'Alessandro habló de José Pekerman y su decisión de dejarlo afuera del Mundial Alemania 2006

Los elogios de D'Alessandro a Mastantuono y su consejo de cara al Mundial 2026

"Es uno de los mejores enganches que salió de River. Demostró en poco tiempo cosas importantes como ponerse el equipo al hombro, llegar a Primera y hacer goles en clásicos", esbozó D'Alessandro acerca de la joya que actualmente viste los colores del Real Madrid de España. A su vez, sobre esto último sostuvo que "no es fácil, va a tener que entrar y demostrar, para ir al Mundial tiene que jugar, aunque obviamente la presión en un club así es tremenda".

Los números de D'Alessandro en la Selección Argentina